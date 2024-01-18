中國助力全球可再生能源實現歷史性飛躍

中評社北京1月18日電／“2023年，全球可再生能源新增裝機容量比2022年增長50%，這是一個巨大的歷史性飛躍。”國際能源署署長法提赫·比羅爾17日接受新華社記者專訪時說。他強調，正是中國，使創造這個世界紀錄成為可能。



國際能源署最新發布的《2023年可再生能源》報告顯示，2023年全球可再生能源新增裝機容量已達510吉瓦，裝機容量增長速度比過去30年的任何時候都要快。其中，中國是對這一增長貢獻最大的“主要驅動力”。



“在清潔能源領域，中國是世界冠軍。”比羅爾稱讚說。數據顯示，2023年中國風能新增裝機容量比上年增長66%，中國太陽能光伏新增裝機容量相當於2022年全球太陽能光伏新增裝機容量。預計到2028年，中國將占全球新增可再生能源發電量的60%。



“中國為世界的清潔能源轉型作出了雙重貢獻。”比羅爾指出，中國不僅在國內大規模發展可再生能源，還通過大規模部署清潔能源，降低了全球使用這些綠色技術的成本，讓可再生能源利用變得實惠、可及，並為全世界提供服務。



在談到全球能源轉型面臨的挑戰時，比羅爾認為，世界的分裂是全球清潔能源轉型中的巨大障礙。他認為，國際能源合作的公平、明確、透明至關重要。他呼籲世界各國以公平和透明的方式展開國際合作，以降低清潔能源轉型的成本。



比羅爾指出，在國際能源合作中，中國發揮了重要作用。



“中國正在與世界上許多國家合作，包括發達國家和發展中國家，許多國家都將中國視為良好的貿易夥伴。”比羅爾表示，希望中國“繼續向其他國家提供清潔能源的關鍵技術。我們將會看到，中國在包括電動車等諸多方面成為全球的引領者”。

