韓江搭檔　江啟臣：民眾黨願合作就退出

藍委江啟臣接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月18日電（記者 方敬為）中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜今天宣布將搭檔國民黨“立委”江啟臣投入“立院”正副院長選舉。江啟臣下午出面說明表示，過去幾天接到韓的提議，兩人有通話也有面談，最終達成共識。他也強調，藍營有保留在野合作空間，只要民眾黨願意與韓搭檔，他就退出，這部分就要看民眾黨的想法以及決定。



江啟臣18日下午在豐原服務處說明“韓江配”來龍去脈，他首先謝謝韓國瑜的邀請，讓他有機會一起為台灣的民主，為“國會”的監督制衡，為促成在野合作，共同來努力，他會全力以赴。



江啟臣說，當然正副院長也是要經過競選，所以接下來他與韓會並肩作戰，但同時也保留了未來跟民眾黨合作的空間，所以韓國瑜的發文也提到，如果民眾黨的朋友願意推出副手人選跟韓搭配的話，只要大家有共識，他願意退出，沒有關係。



媒體問，藍營宣佈正副院長人選，是否意味著藍白合的機會沒有？



江啟臣表示，這部分國民黨一直都保留開放空間，畢竟藍白合不合，非藍營單方面可以決定，兩黨要相互尊重，這部分也要看民眾黨的想法以及決定。



媒體問，最後若退出副院長選舉，是否覺得委屈？



江啟臣說，不會，大家都是為人民，“立法院”是人民的“立法院”，他願意跟韓國瑜共同努力，就是希望“立法院”能夠校正回歸，回到過去監督制衡、為人民說話的角色，“立院”應該是真正的民意機關，過去8年“立法院”淪為多數暴力，民進黨一黨獨大，少數的聲音不被尊重，是相當遺憾且可惜的。



媒體問，國民黨其實在第二輪投票機制當中，可以篤定拿下正副院長，沒必要與民眾黨合作？



江啟臣回應，我們還是希望有機會可以促成在野合作，當然在野合作有很多面向，正副院長的搭配是其中之一，國民黨第二輪有無機會篤定拿下正副院長，目前也還不能斷定，因為畢竟還沒有到投票那一刻。當然未來的“立院”藍、白還是有其他合作空間，無論是召委選舉、議題攻防、法案提出等，甚至在對政府政策的監督上面，乃至於“國會”外交都有合作空間。