紀懷新：台是大型語言模型Gemini要角

Google Deepmind傑出科學家紀懷新。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電（記者 俞敦平）Google Deepmind傑出科學家紀懷新18日上午於2024天下經濟論壇中，以“AI前緣技術”為題發表演說。他以自身在google的經驗，結合過去AI技術的發展去展望台灣產業未來在AI領域的可能性。



紀懷新首先指出Google採用了AI First的策略，就是要以AI為核心，來驅動所有的產品和服務，並且不斷地探索和突破AI的可能性和潛力。他提到了一些使用了AI的google產品，例如Google Maps、Google Translate等。



紀懷新接著回顧了1991年至2015年的一些科技革命，往往都像是一場大地震一般撼動了整個科技與社會的發展，例如網際網路、搜尋引擎、智慧手機、深度學習等。他指出了這些革命如何每隔八年就發生一次，並且都深深的影響了我們的生活和社會。然後2015的八年後，2023的時候生成式AI的出現則是最新的科技大地震。



紀懷新接著描述了Chatgpt和Bard這類聊天機器人的發展歷程，他指出它們的核心技術是生成式人工智慧，就是能夠自動產生各種形式的內容。聊天機器人的發展歷經了幾個階段，從最初的序列到序列學習(Sequence to Sequence Learning)，到後來的Lambda對話模型(Language Model for Dialogue Applications)，再到現在的Transformer語言模型，不斷地提升了性能和應用。



紀懷新介紹了谷歌的最新推出的大型語言模型Gemini，它能夠同時處理多種形式的內容，展現出成熟的推理能力，並且支援原生多模態(native multimodal)的對話。他認為，未來，聊天機器人將會更加智慧、更加多元、更加人性，將會更加貼近我們的生活和工作。



紀懷新接著提到台灣在AI領域的角色與機會，他指出Gemini的技術是基於谷歌多年的研究與創新，也是基於大量的數據與運算的支持。台灣在這方面有著重要的角色，因為台灣在半導體和運算能力的領域有著領先的地位，也有著軟硬體的整合能力。他表示，谷歌一直對台灣的發展有著深層的關注，也希望與台灣的合作夥伴共同推動生成式人工智慧和聊天機器人的發展。