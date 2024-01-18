謝鋒：中美關係應對歷史、人民、世界負責

中評社北京1月18日電／據新華社報導，當地時間16日晚，中國駐美國大使館舉辦紀念中美建交45周年暨新春招待會。中國駐美國大使謝鋒在活動上致辭，呼籲中美雙方對歷史、對人民、對世界負責，推動兩國關係繼往開來再出發。



謝鋒說，過去45年是中美關係風雨兼程、砥礪前行的45年，也是中美關係造福兩國、惠及世界的45年，蘊含的歷史經驗應該認真汲取。首先，中美不打交道行不通，對話合作、互利共贏是目標方向。第二，想改造對方不切實際，相互尊重、求同存異是基本前提。第三，衝突對抗誰都無法承受，和平共處、管控分歧是底線原則。



謝鋒指出，中美關係的昨天已經成為國際關係濃墨重彩的篇章，中美關係的明天有待兩國人民接續書寫。一是要對歷史負責，把握中美關係正確方向。當務之急是跟進落實兩國元首舊金山會晤重要共識。也要吸取歷史教訓，警惕冷戰的鐵幕再次落下、麥卡錫主義的幽靈復活、奧本海默的悲劇重演。二是要對人民負責，多做造福人民的好事實事，進一步破解“機票難”“簽證難”“入境難”等人文交流堵點。三是要對世界負責，提供更多穩定性確定性，就應對巴以衝突、烏克蘭危機及氣候變化、人工智能等全球性挑戰加強溝通協作。



美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達現場宣讀美國國務卿布林肯對中美建交45周年的賀辭並致辭。布林肯在賀辭中說，自1979年建交以來，美中關係已成為世界上最重要的雙邊關係。過去一年經過雙方共同努力，兩國重啟高層交往，保持溝通渠道暢通，減少誤解誤判，在事關兩國和世界人民利益的問題上取得了實質進展。



康達表示，美方願與中方共同努力，繼續負責任地管理美中關係，保持高層交往，推進落實兩國元首舊金山會晤重要共識，造福兩國和世界人民。



美中關係全國委員會會長歐倫斯、美中貿易全國委員會會長艾倫分別在致辭中回顧了兩國建交歷程。美國前駐華大使芮效儉、普理赫、雷德、洪博培、駱家輝、鮑卡斯、布蘭斯塔德分別發來致辭，獻上對中美建交45周年的熱烈祝賀和對中國人民的新春祝福。

