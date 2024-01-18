伊朗4名登山者遇難、7人失蹤

中評社北京1月18日電／據當新華社報導，伊朗紅新月會救援組織負責人巴·馬哈茂迪表示，在伊朗北部和西北部地區最近的大雪天氣中，有4名登山者遇難，還有7人失蹤。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社的報導說，據馬哈茂迪介紹，儘管有300多名專業救援人員和當地部隊付出了艱苦的努力，使用了無人機和金屬探測器展開搜尋，但分處三地的共7名失蹤者仍未找到，救援行動還在進行中。



最近幾天，大雪和大風導致伊朗西北部山區和農村地區的道路封閉。