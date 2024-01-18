中國經濟年報備受世界關注

中評社北京1月18日電／據新華社報導，中國國家統計局17日發布數據顯示，初步核算，2023年中國國內生產總值（GDP）突破126萬億元，同比增長5.2%，主要預期目標圓滿實現。



國際觀察人士和跨國企業負責人告訴新華社記者，中國經濟頂住壓力，實現回升向好，高質量發展扎實推進，為世界經濟復甦注入更多活力與更大信心。



經濟回升向好 提振全球增長信心



2023年，中國經濟總體回升向好，經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，對世界經濟增長貢獻率有望超30%，繼續成為世界經濟增長的最大引擎。



“中國經濟增長對於全球經濟復甦和發展意義重大。”巴西聖保羅州立大學經濟與國際研究所主任馬科斯·皮雷斯說，在美聯儲持續加息提高信貸成本抑制全球投資等背景下，中國經濟2023年仍然表現出色，取得令人矚目的增長。



作為唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，中國製造業增加值占全球比重約30%、連續14年居世界首位，已經形成200多個成熟的產業集群。與此同時，中國的全社會研發投入、高技術產業投資連續多年保持兩位數增長。



“最新數據顯示出中國經濟的韌性和潛力。”韓國京畿大學教授劉子陽說，中國作為世界第二大經濟體，在全球經濟面臨諸多不確定性的背景下保持經濟穩健增長，為世界經濟提供穩定增長動力，尤其是在促進全球貿易和投資方面。

