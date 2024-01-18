上海團參加台北燈節　陸委會：符法規都歡迎

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）2024台北燈節即將在2月舉行，中國國民黨台北市長蔣萬安18日表達“將照往例邀請上海代表團參加”。陸委會副主委兼發言人詹志宏18日下午回應，目前還未收到北市府相關申請案，待收件後，陸委會再與北市府聯繫、適當協助。他也說，只要符合法規，陸委會都很歡迎。



2024台北燈節將在2月2日至3月3日於西門町盛大舉辦舉行，燈區包含了西門、中華路一段、北門三大展區，並以“龍躍光城”為主題展出。中國國民黨台北市長蔣萬安已表達，將照往例邀請上海方派團參加台北燈節。



2023台北燈節舉辦時，陸委會核准上海市台辦副主任李驍東等6人來台參加燈節，這也是因新冠肺炎疫情中斷陸方代表團來台3年後，首度有陸方官員訪台。



陸委會18日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，陸委會對於台北燈會、兩岸之間較具指標性的交流活動都很歡迎，只要合於法規我們都歡迎，過去陸委會也曾協助台北市政府、其他縣市政府從事兩岸較具指標性的案例，我們都有經驗。



詹志宏說，2024台北燈節，目前台北市政府還未把申請案送交主管機關，還要看看送件規劃內容，陸委會再與北市府聯繫，做適當協助。



詹志宏指出，燈會規劃細節、有哪些人來台參加燈會、及行程規劃安排，按照慣例都由北市府統一對外說明，陸委會扮演的角色就是從旁協助，順利促成燈會活動。