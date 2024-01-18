馬來亞大學孔院舉辦新春慶祝活動

中評社北京1月18日電／據新華社報導，“這是我第一次感受拓印，太有趣了。如果明年還有的話，我希望能再來體驗。”17日，在吉隆坡馬來亞大學校園內，來自馬來西亞霹靂州一所職業技術學校的馬來裔學生伊法手舉自己剛完成的拓印作品，高興地對記者說。只見紅色的紙張上，一只小“金龍”栩栩如生。



這是馬來亞大學孔子學院舉辦的新春慶祝活動上的一幕。當天，來自馬來西亞不同地區的多族裔學生觀看了武術、民樂、舞蹈等中華傳統藝術表演，還參與了書法、剪紙、拓印、投壺等文化體驗活動。



據馬來亞大學孔子學院中方院長趙婉貞介紹，今年慶祝活動的主題是“龍行龘龘，翼翼飛鸞”，學院邀請了霹靂州、森美蘭州、雪蘭莪州等地職業技術學校學生參加。“這些學生都在選修中文，希望這個活動能幫助他們更好地瞭解中國的語言、傳統文化和當代文化，幫助他們成為未來中馬友好關係的‘種子’。”



春節是馬來西亞的重要節日，馬來西亞政府將大年初一、初二列為國家公共假期。臨近節日，吉隆坡的各大商場被大紅燈籠、各種年貨等春節元素裝扮一新。除了馬來西亞華人，其他族裔也參與到這一節日的慶祝中，成為各族裔加強文化交流的重要途徑。



在當天的中華傳統藝術表演中，一位名叫艾雯的馬來裔女孩吸引了很多觀眾的目光。她表演的是中國武術中的南拳，身法利落、步伐穩健，引來觀眾陣陣喝彩。



艾雯今年15歲，她從5歲開始學習漢語，9歲起學習武術。2023年，她獲得“漢語橋”世界中學生中文比賽馬來西亞賽區冠軍，並到中國參加決賽。艾雯說，她對中國文化很感興趣，去中國參加決賽時特意買了身漢服穿。她最喜歡的中國食物是鮮花餅。學習漢語和武術給了她去中國的機會，她希望以後可以到中國讀大學。

