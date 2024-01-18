【
大
中
小
】 【
打 印
】
受能登地震影響 日本八千餘戶家庭處停電狀態
http://www.CRNTT.com
2024-01-18 16:54:33
中評社北京1月18日電／據日本時事通信社當地時間1月16日消息，日本經濟產業大臣齋藤健當天表示，能登地區地震導致的停電問題在一些地區可能會持續一段時間。由於配電設施受損，截至當地時間16日傍晚，石川縣有8000戶以上家庭仍處於停電狀態。
齋藤健表示，目前難以給出電力完全恢復的具體時間。
（來源：央視新聞）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國助力全球可再生能源實現歷史性飛躍
(2024-01-18 16:40:45)
台電去年慘虧近2千億 林伯豐：應考慮核電
(2024-01-17 15:32:36)
中國新能源汽車加速出海
(2024-01-17 09:54:07)
突破新能源產業高端化“瓶頸”
(2024-01-17 07:54:00)
綠電交易規模擴大 綠證核發全覆蓋
(2024-01-14 16:46:12)
央視銳評：為什麼世界喜愛中國車？
(2024-01-13 11:34:05)
“新三樣”出口強勁為全球綠色發展增添動能
(2024-01-13 10:37:30)
電動汽車解鎖賣電新模式
(2024-01-13 08:25:29)
日本男孩地震時燙傷 遭醫院拒收後高燒去世
(2024-01-12 11:48:45)
開展試點示範工作，優化充電峰穀電價機制
(2024-01-11 14:33:10)