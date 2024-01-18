受能登地震影響　日本八千餘戶家庭處停電狀態

中評社北京1月18日電／據日本時事通信社當地時間1月16日消息，日本經濟產業大臣齋藤健當天表示，能登地區地震導致的停電問題在一些地區可能會持續一段時間。由於配電設施受損，截至當地時間16日傍晚，石川縣有8000戶以上家庭仍處於停電狀態。



齋藤健表示，目前難以給出電力完全恢復的具體時間。



（來源：央視新聞）