赴陸觀光禁團3/1解除？陸委會：春節前公布

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，3月1日開放台灣旅行社組團赴陸觀光是否如期推動？陸委會副主委兼發言人詹志宏18日表示，“交通部長”王國材近期已表達，會在春節前做好細部規劃並對外公布。



至於是否每日限額2000人？詹志宏說，王國材在去年12月4日曾表達“以2000人為原則”，就看“交通部”與業界討論後的結果，相信可以順利上路。



台“交通部長”王國材2023年11月3日曾允諾，2024年3月1日起開放台灣旅行社組團赴陸觀光，且不受陸委會過去曾規劃的每日2000人限制，只要旅行社能成團就可出團。



陸委會18日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，“交通部”已在去年對外公布，有關台灣旅行社組團赴陸觀光相關政策，會在春節前做好細部規劃，在政府部門共識下對外公布，王國材最近也都有類似表達。



詹志宏說，恢復兩岸觀光交流是陸委會的既定政策，去年8月宣布後，9月各部會都已準備完畢，隨時都能推動雙向觀光交流的政策。王國材去年12月4日也曾在公開場合表達過，“以2000人為原則”，但有必要調整的話，會再與相關部會討論調適，就看“交通部”與業界收集相關報名旅行團的情況後再討論，相信可以順利上路。