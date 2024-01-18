達沃斯觀察：今天的世界該去什麼風險？

中評社北京1月18日電／這些天的瑞士小鎮達沃斯天氣時常陰沉，路上交通擁堵，路人行色匆匆，讓人不覺產生一股焦慮感。更讓人心情難以輕鬆的是，走進世界經濟論壇2024年年會會場，不少嘉賓發言時最先談的是困難、是挑戰、是風險。



世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布16日致歡迎詞時，開場第一句就是：“今天，我們正處於人類歷史上的獨特關頭，面臨著既多樣又深刻的挑戰。”本次年會不少會議主題聚焦地緣衝突、經濟放緩、氣候變化、技術衝擊，這些全球性挑戰正是當今世界面臨的現實，且多重危機同時湧現。



什麼是主要風險，是今年年會討論的一個核心議題。在挪威主權財富基金首席執行官坦根看來，總體地緣政治局勢、烏克蘭危機、巴以衝突以及“世界許多地區的大選”是基金投資的風險因素。年會舉辦前發布的《2024年全球風險報告》則認為，信息錯誤和虛假信息是最大的短期風險，極端天氣和地球系統關鍵變化是最嚴重的長期問題。不出所料，也有人炒作所謂中國“風險論”，然而這一論調在達沃斯並沒有形成氣候。越來越多的人看清了這一論調背後的“別有用心”，因為與中國的聯繫絕不是風險，而是機遇。



看一組數據：這些年，中國對世界經濟增長貢獻率一直保持在30%左右。現在中國已經是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，關稅總水平已降至7.3%，接近世貿組織發達成員水平。近五年外商在華直接投資收益率約9%，在國際上處於較高水平。目前中國的中等收入群體超過4億人，未來十幾年將達到8億人，必將為提升全球總需求發揮重要作用。



中國不是風險的來源，恰恰是防範化解風險的堅定力量。正如世界經濟論壇大中華區主席陳黎明所說，面對氣候變化、生態環境惡化、人工智能治理等全人類共同的挑戰，沒有一個國家或國際組織能夠獨自應對與解決，中國在這其中扮演著重要角色。中國的水電、風電、太陽能發電裝機容量均居世界第一，中國還將能源低碳轉型寫進“十四五”規劃。他表示，中國是全球事務至關重要的參與者，“在事關人類未來的重大議題上，中國的參與不可或缺”。

