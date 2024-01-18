美國眾議院議長拒絕承諾解凍對烏克蘭的援助

中評社香港1月18日電／美國眾議院議長邁克•約翰遜拒絕承諾國會議員將最終取消對烏克蘭的援助禁令，並表示現狀是不可接受的。



衛星通訊社報導，這位共和黨人在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時被問及烏克蘭撥款最終是否會獲得眾議院批准的問題時表示：“讓我們拭目以待吧。”



美國國會中的共和黨反對派將白宮要求基輔提供610億美元與大規模移民改革聯繫在一起，並與民主黨同事和政府代表討論了這一問題。



約翰遜指出，他還期待政府制定烏克蘭行動戰略，確定最終目標，並確保對撥款的控制。缺乏這一切的現狀並不能令他滿意。



約翰遜補充指出：“我理解為烏克蘭提供資金的重要性……我理解弗拉基米爾•普京對世界秩序構成的威脅，以及如果不阻止他，他能做甚麼。但我們必須成為納稅人資金的可靠保管人。我認為現狀是不可接受的。我認為，越來越多的美國人意識到，必須嚴肅對待這些問題。”



他強調：“我們不能在沒有明確戰略的情況下花費數十億美元。我在今天（週三）的會議上再次告訴總統……我們需要闡明的戰略是甚麼、最終目標是甚麼、我們想要的結果是甚麼，以及如何對美國納稅人的寶貴資金負責。”



約翰遜參加了與美國總統喬•拜登的會晤，後者召集了國會領導人，試圖鼓勵他們向烏克蘭提供資金。美國眾議院議長表示，他沒有得到對所提問題的答覆：每個人都在會上輪流發言，之後時間就用完了。