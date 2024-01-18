以人才振興支撐鄉村振興

中評社北京1月18日電／前不久閉幕的中央農村工作會議強調，堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。顯而易見，產業振興是鄉村振興的重中之重。



鄉村振興的直接表現是農民富起來、人氣旺起來、煙火氣濃起來。能讓農民富起來的是產業，能讓人氣聚起來的也是產業，能讓煙火氣濃厚起來的更是產業。興旺發達的產業是鄉村振興的強有力支撐。因此，產業振興是鄉村振興的前提、基礎和保障。產業發展不起來，鄉村振興就是無源之水、無本之木，推動難，成勢難，可持續更難。



人是生產力中最活躍的因素。鄉村產業振興首先要解決“人”的問題。統計數據顯示，2023年農民工總量29753萬人，比上年增加191萬人，增長0.6%。其中，本地農民工12095萬人，下降2.2%；外出農民工17658萬人，增長2.7%。越來越多的農民轉變為市民，這是好事，有助於推動新型城鎮化。但是，鄉村振興也需要勞動力。如何讓勞動力要素在城鄉之間合理配置，就成為一個新課題。



近年來，隨著數字農業和鄉村旅遊的發展，年輕人在農村有了用武之地，有一部分年輕人選擇了回鄉創業。但相對於鄉村振興的龐大人才需求而言，返鄉青年數量還是較少。農村人才尤其是青年人才不足，制約了鄉村產業振興。



90後、00後的許多鄉村青年，雖然生在鄉村、長在鄉村，但是對農業產業的重要性認識不夠，加上農業產業從業人員相較於城鎮工商業從業人員的收入偏低、鄉村基礎設施和公共服務相對薄弱、鄉村生活沒有城鎮生活豐富多彩等原因，他們從學校畢業之後，往往選擇在城鎮就業。鄉村留不住年輕人，產業振興就缺少“最活躍的因素”，“人從哪裡來”便成為鄉村產業振興過程中迫切需要解決的問題。

