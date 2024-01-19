紀懷新提AI願景 有朝一日把網路放口袋中

Google Deepmind傑出科學家紀懷新。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電（記者 俞敦平）Google Deepmind傑出科學家紀懷新18日於天下經濟論壇中，在QA時間回應觀眾問題時，分享了他對未來AI語言模型在實務應用上最有分歧的一個議題，關於AI on Edge的看法。他認為在2024年小型語言模型也許在某些場景下，已經夠我們使用了。這樣的話，Edge設備的重要性就會提高，因為它們的運算能力如果夠的話，我們就不需要把所有的運算能力都放到雲端伺服器上。他提出了一願景，認為有朝一日人們可以把整個網路的內容放到口袋中。



對於現場的提問，AI on Edge是一個近期台灣業界關注的議題。但是我們在使用ChatGPT或BARD等語言模型時，發現它們的性能還不夠好，常常出錯。而Google Deepmind也表示，他們的模型會越來越大，例如即將推出的Gemini Ultra。這是因為衹有更大的模型，才能夠提高精確度，減少錯誤，提升使用體驗。但是，同時我們也聽到，Google Deepmind想要將這些AI模型放到Edge端，也就是我們的手機或筆電上。這樣一來，模型就必須大幅縮小，變成小語言模型。我們知道，小語言模型比大語言模型更容易出錯。那麼，為什麼我們要用小語言模型呢？為什麼我們要用Edge端，而不是雲端呢？尤其是Google的Pixel手機，現在也要把Gemini Nano這個小語言模型放進去了。這樣的手機，真的好用嗎？

