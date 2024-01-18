蔣萬安挺寧夏夜市科目三大賽　有機會也要跳

台北市寧夏觀光夜市將舉辦“科目三”舞蹈大賽。（照片：寧夏觀光夜市臉書） 中評社台北1月18日電（記者 張穎齊）抖音神曲舞蹈“科目三”火爆全球，魔性音樂加上絲滑舞步，引發台灣各路明星、直播主跟風表演錄短視頻。台北市寧夏觀光夜市16日宣布25日將舉辦科目三有獎舞蹈大賽，被批是“舞統台灣”，寧夏夜市觀光協會榮譽理事長林定國不畏壓力18日宣布照常舉辦。



國民黨台北市長蔣萬安17日受訪時也回應，若一個科目三就能武統台灣，那台灣流行文化早就統一對岸，台灣要對自己的多元文化有信心。蔣更預告自己也許之後有機會，也會跳科目三給大家看。



“科目三”源自一種說法“廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉，科目三跳舞”，據傳有廣西人在婚禮上自行編排此舞蹈，因而“科目三”聲名大噪，火紅到連中國國民黨前主席洪秀柱、藝人五月天阿信、羅志祥、韓國男團Xdinary Heroes、“孔雀公主”楊麗萍舞團等都跟風跳舞。



位在台北市大同區的寧夏夜市16日在臉書上宣布，2024新年活動第一炮就是要到寧夏夜市跳科目三舞蹈比賽，且只開放20組，不開放現場報名，已經額滿，將在寧夏夜市、蓬萊國小後門於25日晚間6點舉行，以舞蹈、造型、吸睛度等方向進行評分，評審團會選出前3名，並頒獎，第1名為巨大悠遊卡、5000元新台幣悠遊付儲值金，第2名3000元悠遊付儲值金，第3名2000元悠遊付儲值金，參加獎200元悠遊付現金回饋券，前10組報名再加碼送紀念版悠遊卡1張。主辦單位為寧夏夜市觀光協會，協辦單位為悠遊卡公司。