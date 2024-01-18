5.2%來之不易　奮發有為推進高質量發展

中評社北京1月18日電／國家統計局1月17日發布數據，初步核算，全年國內生產總值126.06萬億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。



5.2%的同比增速，高於2023年年初設定的5%左右的預期目標，也高於全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中名列前茅。回首過去一年，向外看，世界經濟低迷，國際格局複雜演變，地緣政治衝突頻發；向內看，周期性、結構性矛盾比較多，自然災害頻發。在這樣複雜的情況下，中國經濟能回升向好，圓滿實現主要預期目標，殊為不易。



特別是，中國經濟運行中的積極因素持續積累，亮點頻現，進一步堅定了未來發展信心。例如，綠色低碳產品產量快速增長，2023年新能源汽車產銷量均居世界第一；消費規模再創新高，2023年社會消費品零售總額超過47萬億元，總量創歷史新高；經濟結構優化升級，2023年服務業增加值占到國內生產總值的54.6%，對經濟增長的貢獻率超過60%。



可以說，2023年中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。這背後，是中國正以高質量發展全面推進中國式現代化的強勁動能。在推動經濟發展的過程中，中國統籌質的有效提升和量的合理增長，堅持不搞強刺激，沒有以積累長期風險為代價換取短期增長，而是著力增強內生發展動力，從而形成了良好穩固的基本面。



當然，前進的道路絕非坦途，高質量發展的勢頭向好，但難點也不少，國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多……這些都需要我們增強憂患意識，有效應對和解決。



發展是解決一切問題的關鍵。前不久召開的中央經濟工作會議明確指出，“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”。這一重要論述，深化了新時代做好經濟工作的規律性認識。2023年中國經濟“成績單”上，不同板塊有增有減、有升有降，增的是質量效益，升的是後勁活力。未來，要把發展質量擺在更加突出的位置，以質取勝，不斷塑造新的競爭優勢。

