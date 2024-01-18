中評社北京1月18日電／中央經濟工作會議要求，“多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策”“更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定”。這為進一步做好穩就業工作指明了方向。



我國經濟逐步回升向好，高質量發展扎實推進，加之前期穩就業的政策效力逐步釋放，我國就業穩中向好的態勢有望持續鞏固。與此同時，就業方面的結構性矛盾依然存在，穩定和擴大就業、提高就業質量仍需多方共同努力。就業問題既受長期因素的影響，也受短期外部衝擊的影響，就業政策的制定和實施需與推動高質量發展、增進民生福祉等目標統籌把握、協同安排。



當前，我國就業形勢總體平穩且有望持續改善，主要得益於以下幾方面因素。一是經濟運行總體回升向好，隨著政策支持力度持續加大，市場預期有望逐步改善。二是就業優先政策不斷強化，一系列政策效果還將持續顯現。三是產業結構不斷優化，特別是服務業較快恢復對就業的帶動作用明顯增強。四是新技術不斷催生新業態，勞動者就業創業的渠道日益豐富。



下一階段，促進就業穩定的有利條件將不斷積累。我國經濟韌性強，回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，穩就業工作的基礎依然堅實。隨著後續更多穩預期、穩增長、穩就業的政策出台，相關政策舉措持續優化調整，各方力量有望形成合力，就業形勢有望進一步向好。



經營主體是吸納就業的主力軍，推動經營主體更好發展就能穩定就業基本盤。需不斷優化營商環境，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力，積極落實吸納就業補貼、社會保險補貼、稅費減免等相關政策，進一步提高企業吸納就業的積極性。

