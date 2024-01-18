郭正亮：綠營在“立院”變少數未來會改變戰術

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／中國國民黨“立委”當選人韓國瑜18日表態參選“立法院長”，副手為藍委江啟臣。但韓也埋下伏筆，只要台灣民眾黨有意合作，江願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。前“立委”郭正亮18日分析，如果龍頭之爭失利，民進黨在“立法院”變成在野黨，接下來整個“立法院”戰術都會改變，因為民進黨衹有51席，推測會找機會進行“突襲”。



2月1日報到的新一屆“立委”，總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



根據《中時新聞網》報導，中天《大新聞大爆卦》中節目主持人說，還有一個重要角色是總召，目前看來是藍委賴士葆，國民黨鐵三角機會也是有的？郭正亮對此表示認同，“不認為民眾黨會政黨聯合，這很好啊，總召找區域“立委”是正確，真正主戰力還是區域“立委”。話一轉，郭笑說，“韓國瑜會委屈一點，主持院會蠻無聊的”，不過“立法院長”可以做很多別的事。



郭正亮指出，國民黨未來一定會面臨“出席率”問題，“立法院”院會或者是委員會常出現“突襲”，民進黨因席次比藍營少，“一定搞這個”。但他說，藍營都是甲級動員、要投票時大家會遵守，可是平常委員會大部分都質詢完就走，出席率一直都不好。



因此郭正亮認為，整個“立法院”的戰術會改變，因為民進黨衹有51席，會找一些機會，包括不斷算人數，然後進行“突襲”。