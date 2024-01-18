台積電董座劉德音：日熊本廠2/24開幕

台積電董事長劉德音。（台積電提供資料照） 中評社台北1月18日電／台積電董事長劉德音將於今年6月股東會後退休，他今天在法說會上表示，包括日本、美國及德國廠進展都將依原訂計劃進行，其中日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，依進度於今年第4季量產。



台積電今也日公布2023年第4季財報，合併營收約新台幣6255億3000萬元，稅後純益約2387億1000萬元，每股盈餘為9.21元，優於市場先前預期的8.5到9元。



與2022年同期相較，台積電2023年第4季營收大致持平，但稅後純益與每股盈餘皆減少19.3%。與前一季相較，2023年第4季營收增加14.4%，稅後純益則增加13.1%。



2023年第4季毛利率為53.0%，營業利益率為41.6%，稅後純益率則為38.2%。



3奈米製程出貨占台積公司2023年第4季晶圓銷售金額的15%；5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。



劉德音在法說會表示，台積電將持續投資台灣，因應客戶需求成長，將在台南科學園區擴充3奈米產能，2奈米將於2025年量產，生產基地位於新竹及高雄，此外，政府已通過中科擴建二期，台積電將依進度進行。



劉德音今天出席台積電法人說明會，親自對外說明台積電海內外布局最新進度。



他表示，日本特殊製程晶圓廠將採用12、16、22及28奈米製程，預定於2月24日舉行開幕典禮，並依進度於2024年第4季量產。



美國亞利桑那州廠方面，劉德音表示，台積電與當地貿易和工會密切合作，與亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）簽署合作協議，包括工會培訓等，期能共創雙贏。4奈米製程將於2025年上半年量產，將提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。



至於德國特殊製程晶圓廠，劉德音說，將主要因應車用及工業需求，獲得合資夥伴、德國邦政府和市政府等支持，將如期於2024年下半年開始興建。