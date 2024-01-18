大力發展數智化銀發經濟

中評社北京1月18日電／日前，國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》（以下簡稱《意見》），這是我國首個支持銀發經濟發展的專門文件。為積極應對人口老齡化，培育經濟發展新動能，提高人民生活品質，《意見》提出4個方面26項舉措，加快銀發經濟規模化、標準化、集群化、品牌化發展。



銀發經濟主要是指與老年人群相關的經濟業態，其發展與老齡化社會密切相關，涵蓋範圍十分廣泛。國家統計局數據顯示，截至2022年年底，我國60周歲及以上老年人口超過2.8億人，占總人口的19.8%。據測算，2035年左右，我國60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的比重將超過30%，進入重度老齡化階段。有市場機構預測，到2050年，我國老年人口的總消費將達到61.26萬億元，老年市場規模將達到48.52萬億元。隨著人口老齡化的加速，老年用品和服務的消費人群不斷擴大，老年人消費意願和能力不斷增強，推動銀發經濟加速駛入新賽道。



發展銀發經濟意義重大，我國銀發經濟的蓬勃興起受益於國家密集出台的引導和扶持政策。2023年5月，二十屆中央財經委員會第一次會議強調，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀發經濟。2022年2月，國務院發布的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》明確提出，要大力發展銀發經濟，發展壯大老年用品產業。2021年11月印發的《中共中央國務院關於加強新時代老齡工作的意見》也提出，要積極培育銀發經濟，加強規劃引導，發展適老產業。這些頻密出台的政策文件，釋放出清晰而強烈的信號，極大拓展了銀發經濟的發展空間，加快推動相關產業發展壯大並對外放開，推動銀發族消費持續升級，加速釋放相關消費需求及活力，讓銀發經濟成為不斷擴大的“新藍海”。



數智時代的銀發經濟潛力巨大，有望為高質量發展注入新動能。傳統意義上老年市場主要關注醫療和養老，有別於此，數智時代老年人群的消費結構和消費需求正發生顯著變化，這為相關產品創新、服務創新和模式創新提供了難得機遇。從需求來看，老年人群越來越追求社交的個性化與便利化，越來越關心消費的品質化與多元化，消費結構開始從生活必需品轉向發展型和享受型消費品、從產品消費轉向服務消費。從供給來看，借助大數據、人工智能、智能製造等數智科技，銀發經濟的產業數字化程度不斷提高，諸多細分領域都在增加匹配老年人群需求的產品和服務供給。

