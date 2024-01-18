讀懂“農業大摸底”背後的期待與熱望

中評社北京1月18日電／近來，一場專注於尋找“新土特產”的“農業大摸底”正在網上轟轟烈烈地進行。事情的起因是，為了感謝黑龍江哈爾濱市對游學幼兒的照顧，廣西送上特產砂糖橘和沃柑，黑龍江則回贈產自撫遠的蔓越莓，之後隨著“互贈禮物大作戰”的不斷升級，產自甘肅張掖的南美對蝦、產自四川雅安的魚子醬、產自安徽六安的鵝肝、產自山西臨猗的大閘蟹陸續進入大眾視野。



農業大摸底，越摸越驚喜。不少網友驚呼“身在家鄉為異客”，善意調侃稱“我的家鄉特產就是特地瞞著我產”。聽話聽音，句句調侃中滿是驚喜和自豪。農業大摸底，顛覆了不少人對傳統鄉村特產的“土味”印象，新土特產自帶的“地域反差感”，也讓不少人開啟了對自己家鄉的經濟地理再發現。不少網友就表示，沒想到南蟹可以北養、藏紅花能“下高原”。



說起來，各地這些新火起來的土特產並非傳統意義上土生土長的特產，如不少人概念中的地理標誌產品，絕大多數都是綜合當地的環境條件和資源禀賦新引進並發展起來的。我國本就幅員遼闊，氣候類型多樣，局部小環境各異。近年來，農業科技不斷發展、設施農業日漸成熟並廣泛應用，大大拓展了農業生產的物理邊界，重新激活了可能“沉睡”的資源，帶來了更多的可能性。由此說來，眼下這一波新土特產的驚喜大接龍，何嘗不是特色農業發展的生動注腳。之後，相信更多具有反差感的新品類將會在多地出現。



不少新土特產從“隱藏款”變“熱搜款”，帶來了產品銷售量和銷售收入的增加，對於相關生產企業和地方政府來說，更看重的是這個過程中實現的品牌曝光和再定義。就拿最開始被關注的黑龍江蔓越莓來說，“經此一役”，在消費者的果籃子中，“開始有了姓名”；至於魚子醬、鵝肝等等，也不必再非進口不可。我國的消費市場足夠龐大，消費升級的動能足夠強勁，完全能夠“接得住”不斷擴容的新土特產。



倒是不少新土特產帶給人們的那種“原來它就在這裡”的疏離感，給我們提了個醒，酒香也怕巷子深，專注技術和質量固然沒錯，但也不能忽視品牌建設和推廣。這既事關新土特產的價值實現，也是對企業乃至產業“護城河”的加固。對廣大消費者來說，隨著這種信息差的消弭，消費選擇和決策也將更具彈性。當然，一些新土特產出現“牆里開花牆外香”的現象，也自有一些客觀原因，比如生產地本就非銷售目標市場。而電子商務、訂單農業等新業態新模式，給新土特產發展帶來新機遇，但也會淡化原產地的標簽效應。突湧而至的流量或許會很快消散，如何講好本地新土特產的故事，應該成為一道常答常新的考題。

