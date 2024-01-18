以進促穩鞏固外貿基本盤

中評社北京1月18日電／中央經濟工作會議提出，2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。



貿易是推動我國經濟增長的重要動力，是聯通國內國際兩個市場、構建新發展格局的重要載體。我們加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，要堅持穩中求進這個做好經濟工作的方法論，把“進”作為方向和動力，深刻認識國際貿易發展的新特點和新趨勢，找准轉方式、調結構、提質量、增效益的政策著力點。



國際貿易呈現新趨勢



隨著數字技術蓬勃興起，經濟全球化深入發展，國際貿易呈現諸多新特點新趨勢。



一是中小企業成為國際貿易的新生力量。企業是貿易的主體。雖然中小企業的數量在任何國家企業總數中都占據多數，但中小企業的國際化參與度較低，大企業長期主導國際貿易。然而，近年來隨著全球價值鏈分工的不斷深化和數字技術對貿易的滲透加強，中小企業以參與全球價值鏈分工和跨境電子商務等方式進入國際市場，成為國際貿易的新生力量。大多數經濟體的中小企業參與全球價值鏈的份額都在持續增加，國際貿易主體出現普惠化發展新趨勢。這一趨勢在我國外貿發展中也較為明顯。2023年，我國有進出口記錄的外貿經營主體首次突破60萬家。其中，民營企業55.6萬家，合計進出口22.36萬億元，同比增長6.3%，占進出口總值的53.5%。



二是數字貿易和綠色貿易成為國際貿易增長新亮點。以5G、人工智能、大數據、3D打印、物聯網、區塊鏈為代表的數字技術對國際貿易的滲透，改變了貿易對象、貿易方式、貿易規模，以數字訂購和數字交付方式購買產品和服務促進了數字貿易的快速發展。同時，各國加大應對氣候變化和減排力度，加快綠色產業發展，也促進了以環境產品和服務為交易對象的綠色貿易發展。數據顯示，2005年至2022年，全球數字交付服務出口年均增長8.1%，遠遠超過了商品和其他服務的貿易增速。數字貿易、綠色貿易也是我國外貿增長的新領域。初步統計，2023年我國跨境電商進出口2.38萬億元，同比增長15.6%。綠色產品出口增長顯著，2023年“新三樣”產品（電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池）合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關，同比增長29.9%。

