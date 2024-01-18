農業科技創新助推鄉村振興

中評社北京1月18日電／黨的二十大報告強調，要強化農業科技和裝備支撐。習近平總書記在日前舉行的中央農村工作會議上強調，要依靠科技和改革雙輪驅動加快建設農業強國。要緊盯世界農業科技前沿，大力提升我國農業科技水平，加快實現高水平農業科技自立自強。黨的十八大以來，我國農業科技快速進步，支撐農業農村發展取得歷史性成就，農業科技進步貢獻率突破60%，充分體現了“凡是鄉村振興，必有科技支撐”。但也要看到，近年來各種氣象災害多發頻發，給糧食穩產增產帶來極大風險，我國糧食生產和消費長期處於“緊平衡”狀態沒有改變；農業的基礎研究、底層技術、原創性成果依然不足，關鍵核心技術受制於人的狀況還未得到根本轉變，解決這些問題，必須大力促進農業科技創新。



增強農業科技供給能力，為鄉村振興提供技術保障



加快推進農業關鍵核心技術攻關，提高農業科技供給水平，是實現高水平的農業科技自立自強、保障農業安全的現實需求。當前，農業領域還面臨很多“卡脖子”技術難題，科技供給尚不能滿足農業現代化發展的需求，亟須大力提升農業科技創新的供給能力。一是在強化農業科技基礎研究上下功夫。基礎研究是科技創新的源頭。加大基礎研究投入及基礎研究設施建設，引導高校、科研院所加強對農業基礎研究領域的前瞻性和引領性研究，實現更多的原始創新。二是建立現代農業產業科技創新中心。聚焦產業鏈關鍵環節，引導和資助科技創新團隊圍繞產業需求開展重點攻關、持續研究。加快新品種新工具新產品的研發應用，構建精準高效生物育種技術體系，培育一批高產優質重大突破性品種。三是實施關鍵技術聯合攻關行動。推進科企合作，構建以企業為主體的多層次的產學研協同創新體系，組建研發聯盟實施“卡脖子”關鍵技術攻關行動，圍繞核心技術研發、產業鏈上下游對接等問題，合力給予政策支持。四是深化農業科技人才體制機制改革，強化以主體定位與核心使命為基礎的績效評價導向，擴大科研決策、選人用人、職稱評聘、經費使用、成果收益分配等方面的自主權，全面激發農業科研機構創新創業創造活力。

