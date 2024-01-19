張勤亞：2030五成工作受生成式AI影響

麥肯錫公司全球董事合夥人張勤亞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電（記者 俞敦平）麥肯錫公司全球董事合夥人張勤亞18日於天下經濟論壇中，以“AI如何改變世界”為題發表了演說，他以管理顧問的身分，從企業經營的角度去分析最新的生成式AI對接下來世界帶來的影響。他預測說，未來不會只有一個通用的大規模語言模型，而是會有根據不同領域和行業的特性，設計出更準確和更明確的數據模型。這些數據模型將會提供更高質量和更高效率的服務和產品。



張勤亞指出目前，生成式AI這個科技已經受到了廣泛的關注和看好。不管是從投資角度、使用率角度，還是在大家的公共意識角度，都可以看到生成式AI的影響力和潛力。他補充，然而，生成式AI也還處於一個早期的階段。他認為，可以把它定位為在介於認知後期（post—awareness）和部署前期（pre—deployment）的中的一個狀態。這意味著，雖然大家都知道生成式AI的存在和作用，但是它還沒有被廣泛地應用。他表示，根據麥肯錫的調查，目前在大眾化常使用的，如WhatsApp中有活躍的用生成式AI的使用者還只佔了1到2%之間。這說明了生成式AI還有很大的發展空間和潛在市場。



張勤亞表示，在過去的一年裡，有很多的公司和機構推出了自己的生成式AI的方案和產品。這些方案和產品涵蓋了各種領域和行業，展示了生成式AI的多樣性和靈活性。他認為這些創新的背後，是大規模語言模型的不斷改進和優化。他預測說，未來不會只有一個通用的大規模語言模型，而是會有根據不同領域和行業的特性，設計出更準確和更明確的數據模型。這些數據模型將會提供更高質量和更高效率的服務和產品。



張勤亞接著從經濟、工作和生活方面分析了生成式AI所帶來的影響。經濟方面，他認為生成式AI將會為我們創造更多的價值和收入。根據麥肯錫的內部分析，如果所有的大型企業都採用了生成式AI的技術，那麼在一年內，可以增加4.4兆美元的GDP。這個數字超過英國全年的GDP。這也意味著，生成式AI將會提高我們原本預測的未來AI對整個世界的價值產生的比例，從15%到40%。而這些價值的75%都是來自於運營方面的應用，包括銷售和營銷、軟體工程、客戶服務和產品研發。這些領域也正是台灣大部分企業所屬於的高科技、金融和零售行業，因此對於台灣的企業來說，生成式AI是一個重要的機會和挑戰。

