張勤亞提醒台企　導入生成式AI面臨兩挑戰

張勤亞。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月19日電（記者 俞敦平）麥肯錫公司全球董事合夥人張勤亞18日於天下經濟論壇中，在QA時間回應觀眾問題時，分享了他對台灣企業在導入AI時所面對的困境表達了他的看法。他認為台灣企業的面臨知識分散和缺乏IT基礎建設和投資，以及數據品質和管理的問題，導致在AI的使用上沒有優良的數據支持。



張勤亞表示，台灣企業在導入生成式AI方面，有一些自己獨特的挑戰。他認為，這些挑戰主要來自於兩個方面：一是IT基礎建設和投資的不足，二是數據品質和管理的問題。



張勤亞解釋說，生成式AI的核心能力和價值，來自於它能夠利用數據和知識來產生內容。因此，要想充分發揮生成式AI的優勢，就必須有好的數據作為基礎。然而，台灣的企業，即使是很領先的高科技公司，其實在IT基礎建設和投資方面，過去十幾二十年都是非常少的。相比之下，不用說“國外”，就是在亞洲區，台灣的企業都是在最低的25%之內。



張勤亞接著舉了一個他台灣客戶的例子，是一家想要使用生成式AI來根據財務數據做分析的公司。但是，這家公司的財務數據，卻還沒有完全上雲，也沒有清理和整理好，所以生成式AI的服務根本無法接收或訪問到這些數據。這樣的話，生成式AI的工具就沒有用，而要解決這個問題，就不是一個生成式AI的投資，而是一個底層核心系統應用的投資，可能要花上一兩年的時間。

