中評社北京1月18日電／去年底召開的中央經濟工作會議提出：“必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，發展和安全要動態平衡、相得益彰。”這是新時代做好經濟工作的一條規律性認識，為我們做好經濟工作提供了根本遵循和科學指引。



以高質量發展促進高水平安全



發展是安全的基礎，發展就是最大的安全。習近平總書記指出：“發展是黨執政興國的第一要務，是解決中國所有問題的關鍵。”新中國成立後特別是改革開放以來，我們黨領導人民成功走出中國式現代化道路，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標，推動中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。我國社會生產力水平顯著提高，經濟實力、科技實力、綜合國力和國際影響力持續增強。但也必須清醒認識到，我國目前仍處於中等偏上收入國家行列，人均國內生產總值（GDP）與發達國家相比還有差距。我國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，發展不平衡不充分問題仍然突出。中國式現代化是人類歷史上規模最大的現代化，是一項偉大而艱巨的事業。歷史證明，不發展是最大的不安全。我們必須始終堅持以經濟建設為中心，不斷解放和發展社會生產力，不斷壯大國家經濟實力，不斷增強維護國家安全的能力。



當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，這是遵循經濟發展客觀規律、保持經濟持續健康發展的內在要求。經濟發展是一個螺旋式上升的過程，量的積累到一定階段必須轉向質的提升。堅持高質量發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，才能為高水平安全提供堅實的物質基礎。黨的二十大報告提出到2035年基本實現社會主義現代化，我國“人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平”。實現這一目標，既要保持一定的經濟增長速度，更要堅持以推動高質量發展為主題不動搖，加快實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。要優化生產要素配置組合，提高生產要素利用水平，提高全要素生產率，不斷增強經濟內生增長動力。特別是要強化以科技創新引領現代化產業體系建設，以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，突破“卡脖子”問題，實現高水平科技自立自強，加快培育形成新質生產力。



同時要認識到，高質量發展不只是一個經濟要求，而是對經濟社會發展方方面面的總要求。進入新發展階段，面對更加複雜嚴峻的國內外環境，把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，把高質量發展要求貫穿到經濟社會發展各領域和全過程，才能更好抵禦各種風險挑戰，實現高質量發展和高水平安全良性互動。

