外交部：中國經濟高質量發展利好世界

中評社北京1月18日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧18日在例行記者會上表示，中國經濟持續高質量發展，將給世界帶來更多利好。



“昨天，國家統計局發布了2023年國民經濟運行的一系列重要數據。最受關注的是全年國內生產總值同比增長5.2%，高於去年年初確定的預期目標。”毛寧表示，這充分說明中國經濟回升向好，高質量發展扎實推進。對世界來說，至少意味著三重利好。



“一是為世界經濟提供驅動力。”毛寧說，2023年中國經濟增量超過6萬億元，相當於一個中等國家一年的經濟總量。國際金融論壇報告顯示，2023年中國經濟對全球經濟增長貢獻率達32%，是世界經濟增長的最大引擎。



“二是為世界經濟帶來穩定性。”毛寧表示，中國經濟穩健前行，在長期發展中形成了良好穩固的基本面。在全球經濟增長乏力的背景下，中國內需穩定，通脹保持低位，製造業增加值連續14年居世界首位，進出口規模逆勢增長，是全球經濟的穩定器。



“三是同世界各國共享新機遇。”毛寧說，目前中國中等收入群體超過4億人，未來十幾年將達到8億人，必將為提升全球總需求發揮重要作用。中國是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，關稅總水平降至7.3%，接近世貿組織發達成員水平。近五年外商在華直接投資收益率約9%，在國際上處於較高水平。中國市場已成為世界共享的大市場。



“我們相信，中國經濟持續高質量發展，中國式現代化不斷推進，將給世界帶來更多利好，為全球發展貢獻更多動力。”她說。



（來源：新華網）