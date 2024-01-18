在消費升級中推動高質量發展

中評社北京1月18日電／近年來，國內居民消費支出在總量持續擴張的同時，結構也在發生變化，突出表現就是消費升級。在居民總的消費支出中，享受型、發展型消費占比不斷提升，成為消費新增量的重要來源。



享受型、發展型消費升級背後有堅實支撐。從消費能力看，隨著我國經濟的持續快速發展，居民收入水平不斷提升，這使得消費升級具備堅實的經濟基礎。



從供給端看，供給側結構性改革推動產業轉型升級，優化了供給結構，產品和服務的品質不斷提升，新模式新業態不斷湧現，從而能夠更好滿足消費升級後的需求。從消費理念看，隨著居民整體受教育水平的提升和國際交往活動的廣泛開展，國內居民消費理念日趨成熟理性，健康消費、綠色消費等理念深入人心。



享受型、發展型消費升級對中國經濟高質量發展具有重要意義。



當前，從總量上看，消費已經持續多年成為經濟增長“三駕馬車”中的最大拉動力。從結構上看，消費升級會通過需求引領作用於供給端，用市場機制來推動產業轉型升級和結構優化調整。在這個過程中，由於消費者願意為更高層次的消費支付更多對價，作為經營主體的企業會在價格信號指引下不斷優化產品結構，提升產品和服務的附加值，加快新產品的推出，因此各種技術創新、商業模式創新會更加活躍，這有利於新質生產力的不斷形成。



從消費目的來看，享受型消費可以提升居民的幸福感和獲得感，從而進一步激發幹事創業的熱情；發展型消費主要服務於人力資本的提升，如教育提升人的智力水平，醫療、公共衛生提高人的健康水平，這對於勞動力隊伍素質的提升有重要意義。創造條件更好地滿足居民的享受型、發展型消費，不但有現實經濟意義，也體現了我們“以人為本”的發展理念。

