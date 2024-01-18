“三無婚禮”衝上熱搜，去繁就簡未嘗不可

中評社北京1月18日電／近日，“三無婚禮”在社交媒體上引起了大家的討論，相關話題＃越來越多年輕人選擇三無婚禮＃於1月15日登上微博熱搜。所謂的“三無婚禮”，指的是無車隊、無接親、無伴娘伴郎的婚禮。有些年輕人舉辦的婚禮還不止“三無”，甚至省略了司儀、婚禮的大部分煽情環節，把參加婚禮的嘉賓也壓縮到了最簡。簡單來說，“三無婚禮”的核心理念是簡約，儀式本身處於從屬地位，真正的重點在於參加婚禮的個人感受。



近年來，越來越多“三無婚禮”的出現，一方面體現了當代年輕人對傳統婚禮繁瑣儀式的厭倦，他們更想要的是簡約、實用和個性化；另一方面也體現著年輕人價值觀的轉變。傳統婚禮不僅在各個環節要花費大量的時間和精力，而且往往給年輕夫妻帶來了較為沉重的經濟負擔。穀雨數據發布的《結婚行業洞察白皮書》顯示，當下年輕人辦一場婚禮的平均花費為17.4萬元，是新人雙方月均收入的8.8倍，且有42%的新人會在實際花費中超出預算。因此，在每個人都承受著較大壓力的現代社會，反而是一種簡單和輕鬆的婚禮模式更符合年輕人的需求和期待。因此，“三無婚禮”才能夠逐漸流行起來，收穫不少年輕人的認可。



不過，縱觀評論區可以看到，有些人對“三無婚禮”則持反對意見。他們認為缺少了“大操大辦”的婚禮，也就喪失了婚姻本身所需要的“莊重感”和“儀式感”，不利於夫妻幸福長久地生活。但這種觀點已經逐漸過時，不符合當代年輕人的普遍認知了。



從實質上來說，“三無婚禮”是年輕人從婚戀層面，對於傳統價值觀的挑戰和重塑。但無需為此過於緊張，每一代人都有每一代人的生活方式。“50年代一張床，60年代一包糖，70年代紅寶書，80年代三轉一響，90年代星級賓館講排場，21世紀特色婚禮個性張揚。”這句話描繪了不同時代的人們在舉辦婚禮方面的變化。在社會快速發展的今日，很多傳統的觀念、儀式紛紛被年輕人替換成更符合現代社會實踐的方式。

