加快形成具有全球競爭力的開放創新生態

中評社北京1月18日電／2023年中央經濟工作會議提出，要鞏固外貿外資基本盤。外商投資是我國推進高水平對外開放、實現經濟高質量發展的重要內容。更大力度吸引和利用外資，在保持我國產業鏈供應鏈穩定、加快構建新發展格局中發揮著重要作用。當今世界百年變局加速演進，國際形勢深刻變化，世界經濟復甦艱難，不確定性不穩定性因素明顯增加，給我國吸引和利用外資帶來嚴峻挑戰。黨的二十大報告強調，要“形成具有全球競爭力的開放創新生態”。一個具有全球競爭力的開放創新生態將為外資企業在華研發提供更加優良的技術創新環境，有利於推動形成吸引和利用外資的“強磁場”，對於穩住外貿外資基本盤、實現高質量發展具有重要意義。



具有全球競爭力的開放創新生態是吸引利用外資的重要條件



具有全球競爭力的開放創新生態，是指有利於國家和地區間各類創新主體交流合作、創新要素自由流動和實現最優配置的國際一流創新生態網絡。形成具有全球競爭力的開放創新生態，有助於更大力度吸引利用外資。



形成具有全球競爭力的開放創新生態，必須塑造更加公平、公正、開放、包容的發展環境，這有助於提升對外資企業的吸引力。營商環境建設是構建開放創新生態的重要內容，一個公平、公正、開放、包容的發展環境，能夠為外籍人才在華工作、創新創業營造良好氛圍，提供具有國際競爭力和吸引力的環境；能夠提供高標準知識產權保護，向全球投資者傳遞積極信號，尤其對吸引研發投資形成巨大利好。黨的十八大以來，我國依法嚴格保護外資企業知識產權，外資企業對華知識產權保護滿意度穩步上升。



形成具有全球競爭力的開放創新生態，有助於吸引外資企業融入國內創新體系。良好的開放創新生態，能夠為鞏固、深化我國創新主體同外資企業的研發合作創造更多機會。外資研發中心是外資企業進入我國市場的重要通道，通過鼓勵和支持知名跨國企業、國際頂級科研機構等在華設立研發中心或搭建開放創新平台，強化對外資研發中心的系統性服務，可以引導外資研發中心圍繞國內科技和產業發展需求開展合作，實現國內國外創新資源的融合共促。黨的十八大以來，我國大力支持外資研發中心發展，一批外資研發中心在北京、上海、粵港澳大灣區等國際科技創新中心加速集聚。

