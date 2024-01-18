涉替郭台銘購連署書　士檢起訴北投溫泉大亨

檢方持續偵辦郭台銘參選連署作業涉賄案。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／台北市北投區陳姓溫泉大亨等人涉嫌以每份新台幣100元至500元金額收購連署書，替當時參選2024大位的鴻海創辦人郭台銘連署。士林地檢今天偵查終結，依違反“總統”“副總統”選舉罷免法等罪嫌起訴陳男14人。



《中央社》報導，檢察官認為，另有9人涉嫌協助收購連署書，考量犯行程度輕微，部分被告未實際交付賄款，因此處分緩起訴1年，並應支付公庫2萬元至10萬元不等。



“中選會”去年9月18日公告第16任“總統”、“副總統”選舉被連署人名單；鴻海集團創辦人郭台銘於10月間於全台各地發動連署。



士林地檢署起訴書指出，陳姓男子等人涉嫌於去年9月19日至10月19日間，為助郭台銘通過連署門檻，自某處取得資金、大量空白連署書及連署用章，與其他共犯一同委託他人以500元為對價，向不特定連署人收購連署書。



此外，曾任某國宅停車場管理員的石姓男子，自陳男的沈姓女密友得知收購連署書一事，於是從臉書Facebook搜尋下載48名不知情民眾的身分證等個人資料，並偽造48份連署書，藉此從中獲取收購連署書的報酬。



檢察官估算，陳男等人藉由此方式共計購得600餘份連署書，期約賄賂金額以每份500元計算，約30萬餘元。



檢察官認定，陳男等14人違反“總統”“副總統”選舉罷免法連署行賄罪、個人資料保護法、刑法偽造文書等罪嫌，今天偵查終結起訴，並宣告沒收犯罪所得，考量犯後均坦承犯行，且部分被告如實供出涉案情節、配合調查，建請法院審理時量處適當刑度。