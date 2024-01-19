陳偉偉：新宣傳標誌沿用政總門常開概念

政府新聞處處長陳偉偉（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月19日電（記者 段曉魯）香港特區政府推出全新設計的標誌，供政策局及部門應用於各類宣傳品，把政府資助項目更全面地介紹予公眾。香港新聞處處長陳偉偉在記者會上表示，新標誌由政府新聞處設計，亦延用了政府總部“門長開”作為標誌的概念，代表著特區政府秉持著開明及開放的態度，標誌的形狀代表的活力及實幹，特區政府會積極回應市民的訴求。



陳偉偉表示，這個新標誌的出現，將會出現在不同的政府宣傳品上，市民只要見到這個標誌，便知道此項目有政府的參與與支持，政府推薦參加此項活動。新標誌由政府新聞處設計，亦延用了政府總部“門長開”作為標誌的概念，代表著特區政府秉持著開明及開放的態度，標誌的形狀代表的活力及實幹，特區政府會積極回應市民的訴求。新的標誌誕生會使得市民更加認識到哪些項目是由政府作為支持的，凸顯出政府與社會各界積極的合作，提升市民的幸福感、歸屬感，希望透過這個市民能夠見到標誌時，認識到特區政府及合作夥伴在此項目作出的努力。



陳偉偉亦表示，事實上，特區政府一直在為市民推廣優質的公共服務，但光靠政府推過是不足夠的，所以政府個政策局出了推出自己的服務之外，很多時候政府會透過資助的形式，去支持社會各界籌辦一些各類型的為民生、拼經濟的服務計劃。新標誌主要有紅色、藍色和綠色，以配合不同政府資助的活動，不同顏色可讓合作夥伴，依照不同項目背景等，選擇較合適或較搶眼的顏色作搭配。兩個用途基本上不同，但不排除有某些場合，兩個標誌都會一起出現的情況。







