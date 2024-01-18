法國每月將向烏克蘭提供50枚AASM炸彈

中評社香港1月18日電／法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼在法國國際廣播電台的節目中表示，法國將從2024年1月起全年每月向烏克蘭提供50枚AASM “鐵錘”制導炸彈。



衛星通訊社消息，法國防長表示：“總統（馬克龍）已宣佈新交付約40枚Scalp導彈，這是一種地對空導彈。此外，這一點非常重要，我們還將開始交付AASM炸彈，這種炸彈是為米斯特拉戰鬥機製造的，但我們已成功地將其改裝為蘇制飛機——米格和蘇霍伊所用。從1月份開始，我們將在2024年全年每月提供約50枚炸彈。”



他還表示，法國將增加對烏克蘭的炮彈供應，從2月起每月將供應3000枚炮彈，而不是之前的2000枚。這得益於法國境內彈藥生產的建立。



俄羅斯此前已就向烏克蘭供應武器問題向包括美國在內的所有國家發出照會。俄羅斯外長拉夫羅夫此前指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向烏克蘭供應武器是“在玩火”。拉夫羅夫表示，美國和北約正直接參與烏克蘭衝突，不僅提供武器，還在英國、德國、意大利等其他國家境內培訓相關人員。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，將具有消極效果。