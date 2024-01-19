黃德森：來年多個M品牌活動　獲2億元支持

體育專員黃德森（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月19日電（記者 段曉魯）香港特區政府推出全新設計的標誌，供政策局及部門應用於各類宣傳品，把政府資助項目更全面地介紹予公眾。體育專員黃德森在記者會上表示，預計來年約有20個M品牌大型政府資助體育活動，料支持兩億元，大型體育活動除了為香港人提升幸福感，還可以幫助體育發展，對外說好香港故事。



黃德森表示，自己本事是政府資助項目的受惠者，之前當運動員的時候，在體育總會工作，體育總會就是屬於政府資助項目計劃之一，後來到當教練在體育學院工作，也是由政府資助體育院校發展菁英項目。“體委會”的M品牌大型體育活動，在去年4月進一步放寬政府資助額至1500萬元，此活動可以帶給市民幸福感以及帶動市場經濟活動，亦可以邀請國際運動員來到香港，給香港本地運動員去學習。



黃德森稱，接下來周日舉行的渣打香港馬拉松，預料有7萬多人參與，當中來自不同階層，也有殘障人士。舉辦馬拉松比賽涉及到不同交通、隧道、清潔等籌備工作，籌備工作也需要較長時間，通常馬拉松比賽結束之後，就要立馬準備下一次的馬拉松比賽，當中也涉及到很多不同的單位，才能促成比賽的順利進行。預計來年約有20個M品牌活動，料支持兩億元，大型體育活動除了為香港人提升幸福感，還可以幫助體育發展，對外說好香港故事。

