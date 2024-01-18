“立院”龍頭選舉　柯P發聲沒談跨黨合作

韓國瑜邀合作，柯文哲發文未談跨黨合作。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨準“立委”韓國瑜18日下午拋出與藍委江啟賢搭檔參選“立法院”正副院長，並喊話台灣民眾黨若願合作，副院長搭檔願優先給民眾黨推出的人選。民眾黨“立法院”黨團下午以回應“不會與個別候選人私下協商或利益交換”，民眾黨主席柯文哲晚間發文再次強調，有志競選者應致力推動“國會”改革，不因任何人遊說而改變。



“立法院”將在2月1日開議，票選“立法院副院長”成為首件要事，民眾黨掌握的8席“立委”成為關鍵少數，會否有“藍白合”或“綠白合”。韓國瑜18日下午2點在臉書宣布，將與江啟臣搭黨角逐“立法院”正副院長，韓也強調，只要民眾黨願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒，學會“謙卑”、“反省”、“改變”。“



“立法院”總席次113席，13日出爐的“立委”選舉結果，國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨日前曾要求藍綠有志角逐者，需承諾支持“國會”改革4項主張，包括，在第一會期修法建立“‘國會’聽證調查”、“人事同意權審查”、“立委”利益迴避規範”，定期公布“相關經費之使用”，貫徹公開透明原則。民眾黨8席“立委”投票也將會“團進團出”。



不過，根據《“立法委員”互選院長副院長辦法》，只要民眾黨不投給民進黨推出的人選，在2輪投票後，就會技術性保送韓國瑜。



柯文哲臉書全文如下：



大選結束後第5天，我們持續選後檢討會議。針對“立院”正副院長的選舉，我們也已經提出想法，有志競選者應致力推動“國會”改革 ，而非只求落實黨意。這是我們集體意志，不會因為任何人的遊說而改變。

