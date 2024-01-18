岸田派前會計負責人將被立案 涉嫌違反規正法

中評社香港1月18日電／關於日本自民黨派系政治集資宴會收回扣問題，18日採訪有關人士獲悉，東京地方檢察廳特搜部將以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，對岸田派（宏池會）的前會計負責人立案。該人被認為在負責製作政治資金收支報告的截至2020年的3年裡，共有約3000萬日元（約合人民幣146萬元）未做記載。特搜部正在探討最快19日進行簡易起訴。



共同社報導，首相岸田文雄18日在官邸回答記者提問，說明稱“我接到彙報說這是事務性失誤的積累”。岸田派當天向總務省提交了3年的收支報告修正。



此外還獲悉，二階派（志帥會）會長、前自民黨幹事長二階俊博的事務所未將超過宴會券銷售指標的部分交給派系，而是積攢了下來，也沒有寫入收支報告。據悉，特搜部正在探討以涉嫌違反同一法律對秘書立案。未記載金額可能達到數千萬日元。



據相關人士透露，岸田派的前會計負責人或許把不清楚是哪個議員銷售的宴會券收入，排除在了收支報告之外。該人在特搜部的詢問中承認了上述情況，被排除在外的錢款可能被用作了派系經費等。據稱，沒有像安倍派（清和政策研究會）那樣變成了給所屬議員方面的回扣。



會計負責人更換之後的2021年和2022年的收支報告未發現有不記載問題。



二階派中，已確認多名隸屬議員方面存在積攢的資金，2018年以後的5年裡的總額或許約有1億日元。特搜部也向二階本人詢問了情況。



此外，二階派中還有未把超過指標的收入寫入派系收支報告的問題，特搜部計劃以違反《政治資金規正法》的罪名，以不拘留的形式起訴前會計負責人。



一系列事件中，特搜部正在重點調查安倍派。5年裡可能有約6億日元成為了“小金庫”，將對派系會計負責人實施不拘留起訴。此外，還計劃對於收取高額回扣的參議員大野泰正（岐阜選區）和眾議員谷川彌一（長崎3區）立案。7日，特搜部逮捕了眾議員池田佳隆。