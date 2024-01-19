深水埗社區客廳啟用　118個劏房戶加入

九龍樂善堂總幹事劉愛詩（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月19日電（記者 段曉魯）香港特區政府推出全新設計的標誌，供政策局及部門應用於各類宣傳品，把政府資助項目更全面地介紹予公眾。九龍樂善堂總幹事劉愛詩在記者會上表示，深水埗社區客廳由開幕到現在，由118個合資格的劏房戶加入，此項目主要服務對象為劏房家庭，服務的內容非常貼地，特別是提供劏房家庭日常的設備，包括小朋友做功課的空間、洗衣服、涼衣服、廚房等地方。



劉愛詩表示，樂善堂約有8成資金是來自政府資助，包括教育、醫療、社會房屋等。深水埗社區客廳項目是由政府扶貧委員會資助的，政府除了資助樂善堂的營運費用之餘，亦包括政策、服務流程、質量管理都提供了相關協助，這是一個政商民的合作項目，在這裡希望有助推動於推動商界的參與。



劉愛詩亦表示，深水埗社區客廳由開幕到現在，由118個合資格的劏房家庭加入。此外，另外有70多個家庭待補充完資料後亦可以加入近來。距離500個家庭的目標，亦可以在3個月之後達成。此項目主要服務對象為劏房家庭，服務的內容非常貼地，特別是提供劏房家庭日常的設備，包括小朋友做功課的空間、洗衣服、涼衣服、廚房等地方。



劉愛詩提到，深水埗社區客廳最受歡迎的服務，就是洗衣服及涼衣服的地方，因為深水埗社區客廳洗衣及乾衣的服務收費較外面的便宜，為劏房家庭每月減少幾百元的日常開支。深水埗社區客廳雖然開幕短短幾個月，受到了大家不少好評，幫助他們延伸了劏房的空間，亦增加了親子關係關係及社會的歸屬感。



