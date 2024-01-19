鄭泳舜答中評：多方入手提升香港旅遊吸引力

香港特區立法會議員鄭泳舜接受中評社記者訪問（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月19日電（記者 盧哲）隨著疫後復常，香港旅遊業逐步恢復生機，而隨著香港與內地的交通便利提高，內地旅客的旅遊模式出現變化。香港如何能更好地吸引及留住遊客，成為社會關注的焦點。香港特區立法會議員鄭泳舜在接受中評社記者採訪時談到，要多方面提升香港旅遊吸引力。其中，城市的服務質素非常取決於從業人手是否足夠，希望香港能盡快優化配套人手的安排。同時，相關部門要改變傳統的宣傳方式，應該透過網絡及更生活化的方式宣傳香港旅遊。



鄭泳舜認為，要提升香港旅遊吸引力，當局須善用好香港的體育和文化資源，與旅遊結合，開拓具香港特色的旅遊新產品，令遊客有深度化、多元化的體驗。在體育方面，鄭泳舜建議政府和體育界，旅遊業等合作，發展“體育旅遊”，吸引旅客來港參與本地的體育活動。並同時開發體驗型的體育旅遊產品，例如來港行山、跑山，體驗劍擊運動等。在文化方面，建議局方發展深度遊，設計多條文旅及文化遺產路線，供旅客選擇，豐富旅客體驗，推動“以文塑旅，以旅彰文”。



對於近期網絡討論熱度很高的“香港服務業態度”議題，鄭泳舜說，香港是一個好客之都，過去大部分無論是服務行業還是其他相關行業，“都是很有禮貌的，很有服務熱情，做得很努力、很不錯的。”他指出，當然，過去也有一小部分的不好的現象，讓香港形象打折扣，“包括一些的士等某一些行業。這些是政府需要持續去處理的，有些行為甚至是犯法的，不能再出現。這些影響香港形象的行為，要加大打擊。”



鄭泳舜還指出，一座城市的服務質素也非常取決於服務的人手是否足夠。“有時候發現說，服務不好，可能是客人叫了很久服務員都來不了，因為餐廳不夠人。如何能增加一些服務人員，特別是旅遊業的服務從業員，現在都遇到了很大的阻礙。”鄭泳舜表示，香港現時很多的酒店、餐飲業都不夠人手。“我們希望盡快優化配套人手的安排。同時也透過一些計劃，告訴從業者，做服務業要態度好、服務大家，這些都是持續在做的。”



如何讓外界瞭解香港對於旅遊業的完善和努力？鄭泳舜認為，持續的宣傳是重要的。“現在大家看旅遊資訊的方式與以前不一樣了，以前可能看旅遊書，問身邊的人，看官網；現在看短片、短視頻，看社交媒體例如小紅書等的更多了。”鄭泳舜表示，建議政府及相關機構在這方面要做更多，“透過網絡、網紅，透過生活化一些的方式讓大家知道香港旅遊的情況。”