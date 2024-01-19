施正鋒：賴清德退流釋善意　綠白合機會較大

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月19日電（記者 黃筱筠）東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，就在台灣民眾黨主席柯文哲提到民進黨不等於新潮流，民進黨當選人賴清德又宣布退出新系，這兩個動作一前一後，明顯是賴做球給柯。柯過去一直罵新潮流，現在賴“退流”，是否柯就可和賴合作？但是交換什麼就不知道，至少先清理前面障礙物。賴退出新潮流動作太大，政治上也沒有永遠敵人與朋友，現階段發展代表“立法院”龍頭選舉，綠白合作機會較大。



怎麼看待賴清德宣布退出新潮流？施正鋒表示，賴清德退出新潮流，一個防衛、一個攻擊。防衛是切割新潮流一些負面的事件，讓負面事件由新潮流承擔；攻擊是可以與在野黨保持合作，未來民進黨是“國會”少數，一定要去和某陣營來合作，不能找國民黨，因為實力比民進黨大，民進黨要找合作對像一定比自己小。



他說，過去陳水扁就找宜蘭幫，找前“行政院長”唐飛；蔡英文就和民進黨“正國會”合作。現在賴清德當選，“正國會”也虎視眈眈，現任“總統府”秘書長林佳龍在等未來的大位，高雄市長陳其邁也在等。反而民進黨可能認為民眾黨還小不用怕，但是“正國會”可能取而代之，賴清德對“正國會”是比較有戒心，賴清德會比較想跟民眾黨合作。



施正鋒認為，民進黨如果要和民眾黨在未來“國會”合作，可以拿出一些沒有爭議性位置給民眾黨，不能政治立場衝突的位置，例如“法務部長”不是很重要，“國家傳播通訊委員會（NCC）”主委等都可以給民眾黨，司法委員會召委也可以給，只要不是有實質利益影響都可以。



民眾黨與民進黨合作不怕被吸納嗎？施正鋒表示，他之前說民眾黨難道不怕被民進黨吸納嗎？他提出的是問號，國民黨也想要吸收民眾黨，賴清德可以給出“法務部長”跟NCC主委等職位給民眾黨，尋求未來“立法院”合作。在資源方面，民進黨比國民黨更多可以給民眾黨。



施正鋒認為，未來年輕選民增加，統獨對年輕人不是這麼重要，討厭民進黨的人，也不見得喜歡國民黨，投給民眾黨的人，是對兩大黨不滿、討厭兩大黨。而檯面上的政黨其實沒有多大差異，選前都會拿錢出來綁樁，統、獨在這次選舉也沒有這麼明顯，大家都往中間走，這次選舉非常平庸。



他也說，其實國民黨主席朱立倫在這次選舉表現得不簡單，要進行泛藍整合，上次韓國瑜敗選，又被罷免，本土藍、知識藍、戰鬥藍可能都互相看不起，但這次算是團結。知識藍對本土藍瞧不起，戰鬥藍也是，這次大選勉強結合。