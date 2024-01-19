港府：元旦假期訪港內地旅客43萬人次

立法會(中評社 盧哲攝) 中評社香港1月19日電（記者 盧哲）香港特區立法會17日、18日舉行大會。特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄在此間回覆議員提問時表示，元旦假期內地旅客訪港約為43萬人次，平均每天超過14萬人次，較同年五一黃金周及國慶黃金周分別高約16%及6%；並達到二○一七年和二○一八年同期平均的73%。自跨境旅遊開始復常，來自東盟成員國的旅客數字恢復至二○一七至二○一八年同期平均的73%，高於同期整體旅客復甦情況。過夜旅客的平均留港時間由疫情前約3.1晚延長至二○二三年第三季約3.5晚。而過夜旅客人次的比例亦有所增加。



楊潤雄在談到吸引旅客訪港的措施時說，旅遊業是香港經濟重要支柱之一，疫情前佔本地生產總值約4.5%，提供超過25萬個就業機會。本港旅遊業在二○二三年二月開始復常，全速邁向復甦，旅客人次穩步增長。香港旅遊發展局（旅發局）於二○二三年年初預測訪港旅客為2580萬人次。在政府和業界共同努力下，去年的旅客達3400萬人次，遠超之前的估計。在剛過去的除夕元旦假期，內地旅客訪港約為43萬人次，平均每天超過14萬人次，較同年五一黃金周及國慶黃金周分別高約16%及6%；並達到二○一七年和二○一八年同期平均的73%。



至於政府會否與內地有關方面研究開放更多“自由行”城市，楊潤雄說，“個人遊”計劃自二○○三年七月二十八日起實施，目前涵蓋49個指定內地城市。在二○二三年，透過“個人遊”計劃訪港的旅客佔整體內地旅客的60%，與疫情前的情況相若。開拓客源吸引更多高增值過夜旅客一直是香港發展旅遊的主要策略之一。政府會繼續與內地相關部委保持溝通，就有序優化“個人遊”計劃和調整內地訪港旅客的購物免稅額的多項建議，適時作出討論，以期為內地旅客提供更便捷靈活的方式訪港和更豐富的旅遊體驗，促進旅遊相關行業的蓬勃發展。



楊潤雄還提到，東南亞國家聯盟（東盟）成員國是香港的目標客源市場，旅發局一直有透過不同的旅遊宣傳，包括去年推出宣傳短片以配合香港機場管理局及航空公司在當地派發免費機票，並與網紅及業界合作進行推廣工作，吸引旅客訪港。此外，旅發局聯同廣東省文化和旅遊廳和澳門旅遊局，於二○二三年十月在泰國曼谷舉行首個大灣區大型海外推廣活動“大灣區──融匯精彩體驗”，介紹大灣區旅遊體驗，同時推出全新的一站式大灣區旅遊網站、旅遊節目及一系列宣傳。



自跨境旅遊開始復常，來自東盟成員國的旅客數字恢復至二○一七至二○一八年同期平均的73%，高於同期整體旅客復甦情況。當中，菲律賓及泰國的旅客增幅十分顯著，十一及十二月的訪港旅客人次分別為二○一七至二○一八年同期平均的114%及104%。



楊潤雄說，中東市場是極具潛力的客源市場，旅發局會繼續多方面的宣傳工作，例如舉辦簡報會向當地業界介紹香港嶄新的旅遊產品、宣傳訪港旅遊優惠以及與旅遊品牌合作推出旅遊套票，吸引中東旅客訪港。