謝展寰：垃圾收費目標是鼓勵社會源頭減廢

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月19日電（記者 盧哲）香港特區政府環境及生態局局長謝展寰在立法會表示，都市固體廢物收費（垃圾收費）的政策目標，是透過按量收費以創造經濟誘因，鼓勵社會各界從源頭減廢和加強回收，從而降低整體廢物棄置量。為審慎運用公共資源，政府會集中協助有真正額外需要適應垃圾收費的住戶。截至二○二三年十二月底，環保署“綠展隊”已進行約900次與垃圾收費相關的宣傳推廣活動，吸引了約90000人次直接參與，宣傳所涵蓋的屋苑及住宅大廈覆蓋約全港六成人口。局方亦正與民政事務總署商討如何透過18區關愛隊在其所屬的地區推廣垃圾收費。



香港特區政府將於本年四月一日實施都市固體廢物收費（垃圾收費），徵收模式為購買並使用指定袋或指定標籤（適用於無法以指定袋包妥的廢物）。謝展寰在回答議員提問時表示，政府會在垃圾收費實施初期，向“三無大廈”、鄉郊村屋和公共租住房屋（公屋）住戶派發免費袋，主要是考慮到“三無大廈”及鄉郊村屋不少為舊樓並欠缺妥善大廈管理，相對於聘有物業管理公司的住宅樓宇而言，這些住戶或需較長時間和更多支援去適應垃圾收費。此外，公屋住戶佔全港人口約三成，以基層市民為主，當中亦有不少長者，他們亦可能需要較多支援以適應垃圾收費和改變行為習慣。



至於其他私人住宅處所，其物業管理公司、保安公司或清潔公司獲相關業主組織同意後，可向環境保護署（環保署）申請集體採購指定袋，然後派發予住戶使用，便利居民適應垃圾收費安排。申請獲批後，環保署會為申請人提供相等於每個指定袋法定售價3%的服務費，以彌補其額外營運開支。



此外，局方已為不同的大廈組織（包括物業管理業界、清潔公司及業主組織）安排簡介會。截至二○二三年十二月底，環保署已舉辦52場簡介會，共超過6 000人參與。為增進物業管理業從業員對垃圾收費的認識，亦正與物業管理業監管局合作，於其“持續專業發展計劃”下舉辦有關垃圾收費的持續專業發展講座，以物業管理人牌照持有人及持牌物業管理公司代表為對象，增進從業員對垃圾收費的認識以應付其物管工作的需要。



謝展寰說，環保署的“綠展隊”已於二○二三年八月中展開垃圾收費的推廣工作，在社區提供減廢回收支援，並在屋苑、住宅大廈、“綠在區區”設施（例如舊區內的“回收流動點”）等地方舉辦宣傳活動和現場示範，接觸不同市民，包括學生、長者、家庭主婦、單棟樓宇和“三無大廈”的居民、外籍家庭傭工及少數族裔等，加深公眾對垃圾收費的認識，並教育市民及屋苑／住宅大廈的前線員工遵守法例要求，積極實踐減廢回收以配合垃圾收費的實施。截至二○二三年十二月底，“綠展隊”已進行約900次與垃圾收費相關的宣傳推廣活動，吸引了約90000人次直接參與，宣傳所涵蓋的屋苑及住宅大廈覆蓋約全港六成人口。局方亦正與民政事務總署商討如何透過18區關愛隊在其所屬的地區推廣垃圾收費。



謝展寰表示，為鼓勵市民更積極參與廢物分類及回收，環保署正持續擴展社區回收網絡，以加強地區回收配套設施。目前“綠在區區”在全港18區設有11間環保教育及回收支援並重的“回收環保站”、34個貼近民居的“回收便利點”和超過130個每周定時定點以街站形式運作的“回收流動點”，統一接收九種常見的回收物，例如缺乏商業回收活動的玻璃容器、塑膠、小家電、慳電膽、充電池及紙包飲品盒等。“綠在區區”的服務已覆蓋全港約80%單棟樓宇（包括“三無大廈”）。