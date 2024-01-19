施正鋒：民眾黨未來會拉國民黨地方派系壯大

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月19日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨發展性，東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，民眾黨未來要持續招兵買馬，不能只靠台灣民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊親民黨那一掛，未來黨主席柯文哲要有通盤擘畫，不能只是打游擊、不能且戰且走。柯文哲必須要開始規劃2026年縣市首長選舉以及4年後區域“立委”選舉。若國民黨分裂，藍營地方本土派系，可能靠向柯文哲，這是柯壯大的機會。他也認為，2年後縣市長與縣市議員席次要有大幅增進，柯文哲4年後大選機會才大。



施正鋒指出，民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌和民進黨關係比較不好，如果是綠白合作副院長人選可由黃珊珊出任會比較適合。黃珊珊跟綠關係比較好，有“小英女孩”之稱，哥哥黃曙光也在蔡政府裡擔任要職，賴清德上任之後，黃曙光也可以進到“國安”單位。未來黃珊珊與黃國昌，可分別在民進黨與國民黨之間扮演黑臉，在柯文哲與兩黨選擇合作時，讓黃兩人分別出來扮演黑臉。



民眾黨未來要怎麼走？如何保住主體性？施正鋒說，柯文哲選前對60歲以上心戰喊話，但是這些人是不會受到感動。這次投票率低是因為大家對藍綠都不滿，柯文哲大方向且戰且走，提出“憲政體制”、“內閣制”是不可能，柯只是隨便說說。



他指出，台灣未來到底面對的問題是什麼？“國家”面對經濟發展、分配問題等，柯文哲未來真的有辦法超越黨派嗎？蔡政府執政下，基礎建設發展不好，前瞻建設根本沒做好，這部分應該是超越黨派要共同進行監督，這是柯文哲未來可做的部分。未來民眾黨要展開招兵買馬，尤其是陸戰部分，但不要亂收人，未來藍營地方派系可能會靠向柯文哲，柯文哲要慎選人馬。



施正鋒表示，柯文哲現在要開始規劃，4年後要派多少人出來選區域“立委”，內部組織也要加強。這次柯文哲倚重是親民黨、黃珊珊那一掛，不分區都是親民黨那些人比較多，未來要開拓人馬。國民黨如果再鬥下去，可能地方派系有些人會到民眾黨。國民黨戰鬥藍如果壯大，國民黨地方派系是可能參與民眾黨。



他也說，國民黨是一個要消退的政黨，其實已經沒有人在乎，國民黨未來會衰敗，未來台灣會是兩個本土政黨，民眾黨會拉攏國民黨本土派系，地方派系會重組，不滿戰鬥藍的本土派系，會過去民眾黨，而民眾黨要怎麼拉攏國民黨本土派系也是未來觀察重點。國民黨這幾天如果鬥下去，之後會分裂，有人會跳船，未來國民黨會新黨化。