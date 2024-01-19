中評關注：韓江配拋出震撼彈　搶下三個先機

韓國瑜宣布與江啟臣搭檔，參選“立法院正副院長”。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”當選人韓國瑜宣布與國民黨“立委”江啟臣搭檔角逐“立法院正副院長”。韓國瑜此動作搶下三個先機，第一是勸退其他想搶“立院”龍頭寶座的其他藍委，二是避免被動等待台灣民眾黨動向，三是確立韓的自主地位，而非等待國民黨中央發配副手人選。



2024“立法委員”改選，113個席次中，國民黨籍52席，加上無黨高金素梅、陳超明兩位友軍可來到54席，民進黨51席，台灣民眾黨8席，泛藍雖然有人數優勢，但未過半，若民眾黨選擇支持藍或綠，將決定誰能過半。但若民眾黨自推“立法院正副院長”人選，且票投自己人，等於間接保送席位更多的國民黨。



韓國瑜宣布與江啟臣組成搭檔參選“立法院正副院長”，是首對成軍的2024“立法院正副院長”搭檔，此事一宣布瞬間成為熱議焦點。退一步來看，韓國瑜江啟臣存在很強的互補性，在資歷方面，韓國瑜資深，江啟臣則是青壯派強棒，甚至還曾擔任過國民黨主席。在地域性方，韓國瑜主要政治勢力的根在雲林，並崛起於高雄，江啟臣則連任四屆台中市“立委”，兩人有中部與南部的互補性。



甚至韓國瑜2020年參選大選時，起初也曾徵詢過江啟臣擔任副手搭檔，但江當時未能答應，如今“韓江配”重新建軍挑戰“立法院正副院長”寶座，某種程度上也算是拿大選等級的人選參戰，這會給民進黨、台灣民眾黨都帶來不小的壓力，該提出怎麼樣的組合挑戰“韓江配”才不會矮人一截。



不過總體而言，韓國瑜主動出擊提出江啟臣當副手，等於在三個層面搶下先機。



第一個先機，就國民黨“立委”同僚來說，目前仍傳言除了韓國瑜之外，尚有其他“立委”有意挑戰“立法院長”寶座，並積極布局當中，不過當“韓江配”成軍後，等於率先定於一尊，而且這組人選不論資歷、正當性、互補性都極強，“韓江配”一出，等於其他有志“立院”龍頭寶座的藍委們，都必須暫且鳴金收兵，否則實在難以強碰。