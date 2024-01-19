中評關注：香港立法會聚焦加強大灣區共同發展

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月18日電（記者 盧哲）香港特區立法會18日通過“加強粵港澳大灣區共同發展”議員議案，要求政府加強大灣區共同發展。多位議員促請政府盡快改善兩地通關安排，同時多位議員強調，政府要重新思考本港競爭優勢，發展香港新產業。



旅遊界議員姚柏良認為，需加快改善本港部分口岸設施配套和運作。他批評相關口岸設計不合時宜，通關要“兩次上車、兩次落車”，體驗差效率低，促請政府開拓更多過關模式。姚柏良表示，政府可以向中央積極爭取，盡快有序穩妥地推出措施，便利內地旅客來港。“除了可把內地自由行城市，擴展至有直飛航班來港以及高鐵可直達城市外，也可把深圳‘一周一行’政策擴展至其他大灣區城市，並把內地來港消費免稅額提高至3萬元人民幣。”



議員陳沛良認為，香港跨年煙花旅客滯留事件反映24小時通關口岸有需要增加及優化，並落實“合作查驗，一次放行”通關模式。他又認為“港車北上”計劃，令大灣區交通的互聯互通進入新時代，但計劃實施超過半年，執行上仍有諸多不便，如申請流程及行政程序繁雜等，令有意開車北上的市民要自行尋找開啟“小門”的鎖匙。他促請當局盡快簡化“港車北上”申請手續，應與內地政府商討開放更多運輸署認可的本港合資格驗車中心投入服務；並逐步開放港車配額數量。



旅遊界議員議員馬逢國表示，去年年底除夕吸引大量旅客來港觀賞煙花，本是一件好事，但有關政府部門、旅遊推廣機構，“根本沒有就期間訪港旅客人數做預測，更未想過香港與內地通關和交通便利化後，會促使數以萬計鄰居打算看完煙花便返家，結果搞出訪客變成露宿者‘大頭佛’。”他指事件反映部分政府部門、推廣機構、商界，對大灣區發展及融合仍停留在解讀政策、規劃及觀望階段。馬逢國表示，本港在營造統一高效、競爭有序、公平公正的環境具優勢，但規範便捷、透明政策及政務環境；循環暢通合作共贏開放環境；及深入發展灣區通工程、加強提升市場一體化等三方面仍需加強，他更收到準備來港投資的國外企業，指來港投資仍有許多關卡。



香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衞在發言中表示，目前港深政府正密切留意各陸路口岸的通關需求，在現行落馬洲皇崗管制站以及港珠澳大橋口岸提供24小時旅客出入境清關服務基礎上，會視乎需要、適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間。他強調，香港會繼續發揮大灣區中心城市及核心引擎的重要功能，貫徹優勢互補、互利共贏精神，加強同廣東省協作，推動更高水平、更廣領域及更深層次的規則銜接及機制對接。