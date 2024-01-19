社評：達沃斯論壇出現了新的挑戰者

阿根廷總統米萊 中評社北京1月19日電（評論員 喬新生）2024年達沃斯論壇邀請阿根廷總統米萊發表演講，可以說是破天荒的事情。作為阿根廷的新總統，他上台不久，即開始自己的新自由主義實驗，不僅裁減了政府部門，而且放鬆對貨幣的管制，得到了國際貨幣基金組織的資金支持。



這位阿根廷總統一路風塵，來到達沃斯經濟論壇，宣揚自己的政策主張。他在演講中抨擊社會主義，批判集體主義，認為“集體主義永遠不是困擾世界公民的問題的解決方案而是根源”。他認為不存在所謂的市場失靈，而是因為新古典主義的模型與現實不符。以所謂市場失靈為借口，引入監管，只會導致價格體系扭曲，阻礙經濟計算，從而阻礙儲蓄、投資和增長。



他強調“集體主義提出的解決方案不是更大的自由，而是更大的監管”。表面上看，這位阿根廷總統是在抨擊社會主義，但是，仔細分析演講的內容，人們就會發現，對於那些熱衷於市場監管的歐洲聯盟官員們來說，這位阿根廷總統的演講似乎是在指著鼻子叫罵。



市場原教旨主義已在世界各地逐漸沒落，因為新自由主義推廣給許多國家帶來的不是進步而是倒退。俄羅斯作為新自由主義的試驗田，在新自由主義的政策下，俄羅斯經濟大踏步的後退。假如沒有經濟上的困擾，俄羅斯不會選擇普京這樣一個鐵腕人物擔任總統。20多年過去了，阿根廷總統仍在推銷自己的新自由主義，這就不難理解，為什麼拉丁美洲國家會出現周期性的震蕩，強有力的政治舞會上台執政。



剛剛擔任阿根廷總統的這位經濟學家，似乎還沒有看到改革的成效。或許用不了多長時間，人們就會發現，所謂自由市場究竟是怎樣的貨色。當他在達沃斯鼓吹“自由企業資本主義”帶來“繁榮”的時候，或許布魯塞爾的官員們更應該意識到，這位阿根廷總統是另有所指。



近些年來，歐洲聯盟出台的一系列政策與這位阿根廷總統的主張正好相反。為了保護歐洲聯盟市場，布魯塞爾制定了數以萬計的法律。這些法律文件不僅對成員的財政貨幣政策作出限制性規定，而且對各成員產業政策和貿易政策作出具體的規定，歐洲聯盟就好像是中世紀的修道院，不僅制定大量實體規則，而且在程序上強調繁文縟節，從而使歐洲聯盟市場失去了活力，歐洲聯盟許多國家經濟陷入衰退。