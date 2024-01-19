且十：美曲解聯大2758號決議，不會得逞

1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒多數的票數通過了恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利的提案。 中評社北京1月19日電（作者 且十）1月15日，南太平洋島國瑙魯宣布跟台灣“斷交”，與中國大陸復交。



瑙魯政府的“斷交”聲明說，按照聯大2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，即日起斷絕與台灣的“外交”關係，不再同台灣發生任何官方關係。



瑙魯在聲明中，引用《聯合國大會第2758號決議》，成為台灣原有“邦交國”改變外交承認的第一例。



1月16日，陪同美國跨黨派代表團竄台的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）在媒體座談會上稱，聯大2758號決議文“沒有決定台灣地位”，沒有排除任何國家與台灣建立“外交”關係，也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系的空間。



誰在曲解聯大2758號決議？



聯大2758號決議於1971年10月25日在聯合國大會第26屆第1976次全體會議上表決通過。



決議決定：承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。



在1971年10月25日前，中國在聯合國的席位被“蔣介石的代表”以“中華民國”的名義所占據，那個時候，按照“中華民國”的法律規定以及所謂的“中華民國”行政設置，台灣是中國的一個省。所以，2758號決議把“蔣介石的代表”驅逐出去的時候，當然也解決了台灣的所謂“國際地位”，即台灣從來就沒有獨立的“國際地位”，以後也更不會有獨立的“國際地位”。



最近幾年，美國從國務院系統到部分學者，一再宣稱聯合國2758號決議只解決了中華人民共和國的代表權問題，沒有解決台灣的地位。他們的論據就在於，聯大2758號決議是否等同於確定了台灣的領土歸屬問題，因為決議的原文顯示“蔣介石的代表”，並沒提到“中華民國”或者“台灣”。這是離開特定歷史條件、違背2758號決議本義的胡言亂語。



1949年10月1日，中華人民共和國宣告成立，按照中國的歷史文化傳統，中華民國已經結束進入歷史，敗退台灣一隅的蔣介石當局只能是“中華民國”的殘餘，中華人民共和國當然不可能稱蔣介石當局為“中華民國”。但蔣介石當局是以“中華民國”的名義代表中國占據聯合國的席位的，“誰是中國？”“誰代表中國？”是海峽兩岸在國際社會開展鬥爭的關鍵內容。2758號決議，就是國際社會確立中華人民共和國是全中國唯一合法代表。決議中“蔣介石的代表”，世界各國都心知肚明默認它就是指所謂的“中華民國”，把“蔣介石的代表驅逐出去”當然地就是把所謂的“中華民國的代表驅逐出去”。這場鬥爭主體是中國共產黨領導的中華人民共和國與敗退台灣的蔣介石當局，當然沒有台灣省什麼事。現在，美國拋開當時特定的歷史條件，拋開“台獨”們還經常當遮羞布的所謂的“中華民國”，直接說“台灣的地位”，這就是在呼應支持“台獨”，製造“一中一台”，就是在動搖中美三個聯合公報的政治基礎。

