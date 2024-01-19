鄧飛：從五方面打造香港國際教育樞紐藍圖

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月19日電（記者 盧哲）香港特區立法會17日通過"積極建設香港成為國際教育樞紐，為香港教育訂立一套全面的戰略發展藍圖"議員議案。議案建議從不同範疇層面入手，進行策略檢討，做到教育對外產業化。提出議案的立法會議員鄧飛表示，建議要從五大範疇層面入手，為打造香港成為國際教育樞紐，訂立一套全面的戰略發展藍圖，包括進一步開放高等教育、職專教育和基礎教育的非本地生學額及平衡獎學金和自費留學的安排。



鄧飛指出，習近平主席在中共中央政治局第五次集體學習時強調，加快建設教育強國，統籌做好“引進來”和“走出去”兩篇大文章，有效利用世界一流教育資源和創新要素，使我國成為具有強大影響力的世界重要教育中心。要積極參與全球教育治理，大力推進“留學中國”品牌建設，講好中國故事、傳播中國經驗、發出中國聲音，增強我國教育的國際影響力和話語權。



鄧飛表示，香港是公認的中國國際金融商業大都會，理應發揮“國家所需，香港所長”的作用，而且這種作用不僅僅在金融經濟和創科研發方面，同時亦都應該發揮在教育方面，甚至打造“留學中國香港”的品牌，從教育的範疇增強國家和特區的國際軟實力和話語權。香港亦都有五間大學名列國際一百強大學之內，但“留學中國香港”這個品牌，則從來不是國際社會對香港的印象。



鄧飛說，留學教育是一種自費的教育，不是用公帑資助亦不應由公帑資助的教育服務，因此教育在打造軟實力之餘，更加帶來實實在在的經濟利益。教育對外產業化，這些對於世界留學大國來說，根本不是什麼新鮮事情，美國、英國、法國、瑞典等地，高校留學生都能夠為當地帶來可觀的經濟效益。



鄧飛指出，目前香港教育的留學狀況，是“高等教育漸強，職專教育偏弱，基礎教育未見”，而特區政府雖然行政長官在2023年施政報告中明確提出要建立“國際專上教育樞紐”，並把政府資助大學學額的非本地生的比例由20%提升到40%，建議要從不同範疇層面入手，為打造香港成為國際教育樞紐，訂立一套全面的戰略發展藍圖：



第一，進一步開放高等教育、職專教育和基礎教育的非本地生學額，讓整個教育行業在對外產業化上徹底活躍起來。