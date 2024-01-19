快評：務實認清巨變　走上政治談判桌

中評社快評／台灣前“國安會”祕書長蘇起19日發表新作《美中對抗下的台灣選擇》，提醒台灣當局及民眾，要務實認清“百年未有的巨變”；既然兩岸問題不可能再“拖”，如果台灣不願看到武統的“鬥”，就要有勇氣面對兩岸政治對話的“和”。



發表新作之前，蘇起16日撰文，自承最近幾年愈來愈覺得，兩岸衝突的可能性不斷升高，像火山即將爆發，於是經常提出警告，像烏鴉一般。蘇起說，“叫聲或許不甚悅耳，卻是我做為一個政治（地震）觀察家的責任。”



去年9月，蘇起在一篇公開演說中指出，台灣避免“武統”剩下最後兩條路，一條是“兩岸對話”，另一條是“中美對話”，如果“兩岸對話”與“中美對話”都走不通，“武統”或將到來。



蘇起觀察到，近年世界上出現很多種“突然”，比如100年沒影子的疫情突然現身、橫掃全球；70年不見的歐洲人互打及白種人互打突然出現；40年沒發生的美中對抗突然發生；等等。趁台灣還沒有“突然”破產前，蘇起提出了他的分析和警告。



本月13日，台灣大選結果出爐，賴清德勝選，民進黨繼續執政。目前為止，大陸的反應尚算溫和。但就如外界觀察的那樣，大陸不可能容忍民進黨繼續搞“反中仇中”，不可能容忍台灣繼續往“獨”的方向前進。



多年前蘇起就提到，兩岸關係衹有三條路走：“鬥”、“拖”、“和”。“鬥”是死路一條，因為兩岸力量對比日益懸殊，而大陸全國全民追求統一的意志無比堅定；“拖”只是被動等著被終結。現在，蘇起再次提醒台灣要有勇氣面對兩岸政治對話的“和”。



台灣問題不能久拖不決。務實認清巨變，走上政治談判桌，這是台灣當局未來一定要走的路。