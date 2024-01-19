為了蓋章而蓋章，集章打卡變味了嗎

2023年12月，集章愛好者在“最中國·文博市集”活動現場蓋章。活動方供圖 中評社北京1月19日電／據中國青年報報導，2023年12月的一天，初雪後的北京氣溫驟降，西單·THE NEW更新場的B1層卻人頭攢動，人們出行的熱情似乎絲毫沒有受影響。這裡正在舉辦一場聚集了41家博物館／文博機構，16家國風品牌／非遺攤主的“最中國·文博市集”。在這裡，人們不僅可以買文創，還可以觀賞文物真品，以及——集章。



中國國家地理·中華遺產運營總監、該市集策展人林少波介紹，市集線上預售就賣出門票約4000張，第一天現場售票900餘張。蓋章區尤為火爆，不僅現場大排長龍，連印章都由於不停按壓，折損好幾個，只能拿出備用章應急。



林少波回憶，有一個老奶奶活動還沒開始就到了，從上午10點半一直蓋到天黑；還有一個大爺專門拿了厚厚一沓A4空白紙來蓋章，來了好幾天。“早上活動準備時，我剛把印章擺出來，就有一群人‘撲’上來問我：‘您好，這些章是可以蓋的嗎？’”



近年來，蓋章活動逐漸成為各類文化活動的標配。余華“在細雨中呼喊”主題特展，哈利·波特主題展……2023年下半年，伴隨著店內主題展覽的舉辦，PAGEONE書店各門店發起了一系列集章活動。適逢書店創辦40周年，PAGEONE還推出了40周年限定章。潘家園禮物店自2022年便開始深耕集章打卡活動，文創團隊已自主研發了搭配“潘家園印象集章手賬本” “二十四節氣集章册”等不同系列的印章，並推出集章活動。



記者日前來到北京前門大街探訪，1個半小時便收集到26個免費章。很多店內的工作人員對集章早已習慣，甚至當記者剛剛走進某老字號時，還未開口，便有人指著一個桌子說：“章在那兒呢！”“我一看你拿著本，就知道你是來幹什麼的了。”



集章火熱的同時，不少人為了蓋章而蓋章，印章設計和質量良莠不齊等問題也引發大眾爭議。蓋章為什麼如此吸引人？為了集章而集章，集章打卡變味了嗎？為了更好地發揮蓋章的文化價值，我們應該怎麼做？



集章火熱的背後，是年輕人努力經營生活



網友“熊小姐”每次去景區、看展覽時，都會攜帶筆記本，為蓋章做準備。現在她已經蓋滿了1個筆記本和兩個小册子。她很喜歡北京萬壽寺的印章，覺得它們“圖案細膩，富有設計感”，“我是在一個展會上蓋的，被印章種草後，專門去那裡轉了一下午”。



同樣愛好蓋章的還有新聞與傳播專業的大學生玖瑤。2022年暑假，她和幾個朋友去成都博物館游玩，提前瞭解到館內有不少印章且質量很好，玖瑤便準備了筆記本。她說：“網上能夠查到館內的印章總數，把它們集齊，很有成就感。”