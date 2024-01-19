人民幣占國際支付4.14%　全球第四

各主要貨幣全球支付份額（大公報） 中評社香港1月19日電／環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布的全球支付數據顯示，去年12月人民幣在國際支付的份額降至4.14%，繼續保持全球國際支付貨幣排名第四位。此外，昨日在岸人民幣兌美元扭轉連續五日的跌勢，在岸人民幣日盤收盤較上日漲20個基點，至7.1946元。當日人民幣兌美元中間價跌6點，至7.1174。



大公報報導，去年12月，美元、歐元、英鎊在全球國際支付貨幣排名前三位，在國際支付的份額分別達到47.54%、22.41%及6.92%。SWIFT指出，整體12月人民幣在國際間支付金額按月跌11.94%，而全球整體國際支付金額則升1.94%。若撇除歐元區內支付，人民幣在全球國際間支付的市占率為2.86%。



中國人行昨日進行1000億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，較過去兩日5470及7600億元有較大縮量。由於當日有270億元7天期逆回購到期，公開市場實現淨投放730億元。中國人行稍後還透露，下周二（23日）將進行700億元期限3個月的國庫現金定存招投標。信達證券固定收益首席分析師李一爽認為，儘管1月為繳稅大月，稅期或將對資金面帶來擾動，但考慮到前期政府債支出進程仍在持續，資金面收緊的幅度可能也會相對有限。